He probado los mejores routers Wi‑Fi 7 para hogares y pequeñas oficinas y esta es mi elección

Para esta comparativa se buscaron modelos con distintas configuraciones de banda, puertos de alta velocidad y funciones avanzadas.

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo TP‑Link TP‑Link Archer BE550 FRITZ! AVM FRITZ!Box 5690 Pro Asus ASUS RT‑BE50 Huawei HUAWEI WiFi BE3 Pro Valoración Recomendación 9.25 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es para quienes necesitan conectar varios dispositivos a la vez y contar con una conexión rápida y estable. para hogares inteligentes o pequeñas oficinas que quieren centralizar todo en un único dispositivo y necesitan una red ultrarrápida y muy completa. para usuarios que valoran un sistema ampliable y fácil de gestionar. para hogares que buscan una configuración rápida y una cobertura sólida sin complicaciones técnicas. Por qué lo recomendamos Velocidad sobresaliente, cobertura amplia y fiable, funciones avanzadas accesibles, puertos de alta velocidad. Velocidad excepcional, cobertura Wi‑Fi 7 muy amplia, funciones integradas (teléfono, domótica), gestión potente y flexible. Red ampliable con AiMesh, buena cobertura, controles inteligentes, buena integración con dispositivos IoT. Cobertura consistente e inteligente, diagnóstico visual de red útil, configuración muy sencilla, rendimiento equilibrado. Medidas 23,17 × 20,3 × 7,6 cm 37,2 × 21,7 × 10,2 cm 23,8 × 14,7 × 9,7 cm 22,5 × 17,79 × 18,75 cm Detalles Tecnología de conectividad: ethernet, USB, Wi‑Fi Tecnología de conectividad: Ethernet, USB, Wi‑Fi Tecnología de conectividad: Ethernet, Wi‑Fi Tecnología de conectividad: Wi‑Fi Accesorios cable Ethernet, adaptador, guía rápida cables de fibra y DSL, fuente de alimentación, adaptadores SFP, guía rápida adaptador de corriente, cable Ethernet, guía rápida cable Ethernet Precio 199.99 € 331.99 € 75 € 83.57 €

El mejor Router Wifi 7 El TP‑Link Archer BE550 es la mejor opción de entre los cuatro modelos analizados: su combinación de velocidad ultrarrápida y cobertura estable lo convierte en un router capaz de manejar múltiples usuarios y dispositivos simultáneamente sin perder rendimiento.

En la cocina alguien realiza una videollamada con su portátil, otra persona juega en línea en la consola en su habitación, mientras que en el salón el resto de la familia ve una serie en una plataforma de streaming mientras uno de ellos se descarga en su ordenador un montón de archivos de trabajo. En situaciones similares, todos hemos experimentado cómo la red se vuelve más lenta o irregular. Para ayudar a que todo funcione de forma más fluida, los routers Wi‑Fi 7 (o nueva generación de routers) ofrecen mayor velocidad, conexiones más estables y mejor gestión de varios dispositivos al mismo tiempo, tanto en hogares como en pequeñas oficinas.

Gracias a sus tecnologías avanzadas, la señal llega de manera más uniforme a todos los rincones de la casa, ajustándose automáticamente según dónde estén los dispositivos y permitiendo que la navegación, las descargas o los videojuegos se mantengan sin interrupciones. Además, incluyen funciones que antes requerían aparatos adicionales: acceso remoto seguro mediante VPN, redes separadas para invitados, controles de acceso y compatibilidad con dispositivos inteligentes conectados.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Para seleccionar los cuatro routers Wi-Fi 7 de esta comparativa busqué modelos con distintas configuraciones de banda (dual o tribanda), puertos de alta velocidad para aprovechar conexiones de fibra rápida y funciones avanzadas como redes para invitados, control de acceso o herramientas de gestión de la red. También prioricé routers que, por sus características, prometían buena cobertura y una señal estable. La idea era elegir dispositivos útiles tanto para quienes trabajan con Internet como para hogares con varios dispositivos conectados al mismo tiempo o con equipos inteligentes.

Evalué cada modelo durante tres semanas en situaciones reales de uso. En casa, teletrabajando desde un ordenador convertible y un smartphone de gama baja conectados simultáneamente, realizando videollamadas prolongadas y descargando archivos pesados mientras otros dispositivos seguían activos. También lo utilicé en un contexto más cotidiano: ver series en alta definición, escuchar música en altavoces inalámbricos y jugar con la consola para comprobar cómo respondía la red cuando varios equipos consumen ancho de banda a la vez. Además, probé los modelos en una segunda residencia con paredes gruesas y zonas donde la cobertura suele ser irregular, analizando su capacidad para mantener una señal estable en habitaciones alejadas del punto principal.

Velocidad: capacidad de mantener conexiones rápidas en distintas bandas y distancias, y rendimiento al usar varios dispositivos simultáneamente.

Estabilidad : resistencia a caídas de conexión y capacidad para mantener la señal en toda la vivienda, incluyendo entornos con paredes gruesas o interferencias externas.

Configuración: experiencia durante la instalación, claridad de la interfaz y acceso a funciones avanzadas como VPN y controles parentales. También la posibilidad de crear una red Wi-Fi en malla (Mesh), que permita añadir otros puntos de acceso para ampliar la cobertura.

Conectividad: número y tipo de puertos físicos y compatibilidad con dispositivos inteligentes del hogar (como por ejemplo cámaras de seguridad o enchufes conectados). Así como la facilidad para ampliar o integrar redes adicionales sin perder rendimiento.

La mejor relación calidad‑precio: TP‑Link Archer BE550

Las seis antenas internas del router TP‑Link Archer BE550 ayudan a reducir las zonas con poca cobertura, incluso en hogares con paredes gruesas. Cortesía de Amazon

Para quién es: para quienes necesitan conectar varios dispositivos a la vez y contar con una conexión rápida y estable.

Por qué lo recomendamos: la experiencia con este router fue excelente incluso en la segunda residencia del pueblo de mis padres, donde las paredes son gruesas y las estancias amplias suelen dificultar la cobertura. Sus seis antenas (no visibles) y tecnología beamforming —que dirige la señal hacia los dispositivos que la están utilizando en lugar de repartirla sin control— ayudan a reducir las zonas con poca cobertura y a evitar interrupciones. Esto lo noté cuando utilicé varios equipos al mismo tiempo y la conexión se mantuvo siempre rápida y estable en las distintas habitaciones. La velocidad también es su punto fuerte: es un router tribanda. Navegar, hacer videollamadas, ver contenidos en alta definición y descargar archivos grandes se hace sin cortes ni esperas prolongadas. Además, cuenta con puertos de alta velocidad que permiten conectar directamente un ordenador o una consola por Ethernet de alta velocidad, o un disco externo a través de su puerto USB 3.0. Esto último fue de gran utilidad para transferir archivos ya que suelo trabajar con documentos pesados y hago copias de seguridad con frecuencia.

Otro aspecto interesante es que se puede ampliar la cobertura añadiendo otros puntos de acceso compatibles para crear una única red en toda la casa. En la práctica, esto significa que la señal se mantiene potente incluso en las zonas más alejadas. Por ejemplo, comparando con un router estándar, con este modelo pude llevarme el portátil al patio de nuestros vecinos y seguir viendo vídeos sin interrupciones, lo que me dio una idea real de su alcance y de lo que puede ofrecer en combinación con puntos de acceso adicionales. Incluye, además, opciones para navegar de forma más segura o acceder a la red de casa de forma remota, todo gestionado desde un panel de control desde el que pude organizar los dispositivos conectados y dar prioridad a los más importantes.

Sus puntos débiles: la interfaz, aunque completa y clara, puede resultar algo abrumadora si eres completamente principiante en routers avanzados.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 23,17 × 20,3 × 7,6 cm Dispositivos compatibles: iPhone, PC, Smart TVs, consolas y otros dispositivos domésticos Componentes incluidos: cable Ethernet, adaptador, guía rápida Tecnología de conectividad: ethernet, USB, Wi‑Fi

El que más ofrece: AVM FRITZ!Box 5690 Pro

El router Fritz!Box 5690 Pro destacó por su mayor velocidad en las pruebas de uso.

Para quién es: para hogares inteligentes o pequeñas oficinas que quieren centralizar todo en un único dispositivo y necesitan una red ultrarrápida y muy completa.

Por qué lo recomendamos: fue el router que alcanzó las mayores velocidades en las pruebas, manteniéndolas de forma constante incluso mientras reproducía contenido de muy alta resolución (como vídeos 8K) y varios dispositivos realizaban descargas pesadas en otra habitación. La cobertura también estuvo a la altura. En la planta baja de mi casa, junto a ventanas y puertas —zonas donde algunos de los otros routers empezaban a perder ligeramente la intensidad— la señal se mantuvo estable. En la vivienda secundaria, con paredes más gruesas, ofreció una conexión continua incluso con diez dispositivos conectados al mismo tiempo, entre móviles, ordenadores, una Smart TV y varios dispositivos inteligentes. También incluye opciones de acceso remoto mediante VPN que funcionaron a la perfección cuando accedí a archivos guardados en el ordenador de casa mientras estaba trabajando fuera.

Destaca, en definitiva, por su rendimiento inalámbrico y por integrar funciones que normalmente obligan a comprar dispositivos adicionales. Entre ellas está la posibilidad de conectar teléfonos inalámbricos directamente al router, sin base externa, así como su compatibilidad con sistemas domóticos. En el día a día, la gestión es muy completa. Desde su panel web y sus aplicaciones pude personalizar la red con bastante detalle: establecer controles parentales avanzados, revisar qué dispositivos estaban conectados y ajustar distintos parámetros según mis necesidades. Ahora bien, la configuración inicial y la elección de opciones es menos intuitiva que en otros modelos. Hay más menús y más términos técnicos y, aunque todo está bien organizado, requiere dedicarle algo más de tiempo hasta dejarlo completamente a punto.

Sus puntos débiles: su precio es elevado para un uso doméstico convencional. Además, la gran cantidad de ajustes disponibles, aunque es una ventaja para usuarios avanzados, puede resultar abrumadora para quien busca algo más simple y automático.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 37,2 × 21,7 × 10,2 cm Dispositivos compatibles: PCs, móviles, consolas, smart TVs, dispositivos domóticos, teléfonos DECT Componentes incluidos: cables de fibra y DSL, fuente de alimentación, adaptadores SFP, guía rápida Tecnología de conectividad: Ethernet, USB, Wi‑Fi

Redes organizadas y ampliables: ASUS RT‑BE50

Este router de Asus destaca por su capacidad para crecer con la red doméstica.

Para quién es: para usuarios que valoran un sistema ampliable y fácil de gestionar.

Por qué lo recomendamos: la configuración inicial me resultó sencilla: guiándome con la app pude completar todo paso a paso, asignando nombres a las redes y definiendo prioridades básicas. Una función que me resultó especialmente práctica fue la posibilidad de crear tres redes separadas: por ejemplo, una para dispositivos principales como ordenadores y móviles, otra para dispositivos IoT (cámaras, enchufes inteligentes) y una tercera para invitados. Esto facilita controlar el acceso y asignar reglas distintas a cada grupo de dispositivos. También destaca por su capacidad para crecer con la red doméstica. Permite integrar varios routers ASUS compatibles para formar una sola red unificada: algo muy útil en casas grandes o pequeñas oficinas en las que varios dispositivos se conectan al mismo tiempo.

Una vez en marcha, la cobertura fue notablemente buena tanto en espacios abiertos como al cruzar varias habitaciones. Y la velocidad fue suficiente para navegar, trabajar con videoconferencias y disfrutar de vídeos en alta definición sin microcortes apreciables. Eso sí, no alcanza las cifras máximas de modelos tribanda más potentes, pero en una casa con varios usuarios simultáneos la experiencia fue consistente y estable. Los controles parentales incorporados ofrecen la posibilidad de limitar horarios o tipos de contenidos en dispositivos infantiles sin instalar software adicional, y de forma intuitiva.

Sus puntos débiles: al ser de banda dual, no alcanza la misma velocidad máxima en escenarios de alta demanda que un router tribanda más potente.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 23,8 × 14,7 × 9,7 cm Dispositivos compatibles: PC, portátiles, smartphones, tablets, consolas, dispositivos IoT Componentes incluidos: adaptador de corriente, cable Ethernet, guía rápida Tecnología de conectividad: ethernet, Wi‑Fi

Configuración sencilla: HUAWEI WiFi BE3 Pro

La configuración del router Huawei WiFi BE3 Pro fue la más rápida de todas en la comparativa.

Para quién es: para hogares que buscan una configuración rápida y una cobertura sólida sin complicaciones técnicas.

Por qué lo recomendamos: fue el modelo que más rápido configuré de todos los analizados. La aplicación guía paso a paso durante la instalación con instrucciones claras y sin términos técnicos innecesarios, así que en pocos minutos ya tenía la red lista y funcionando. La cobertura fue otra de sus mayores fortalezas. Tanto en mi casa como en la segunda residencia de mis padres, la conexión se mantuvo estable incluso en habitaciones alejadas y en una pequeña zona exterior cercana. Parte de este buen resultado se debe a que el router ajusta automáticamente la señal según dónde estén los dispositivos conectados, evitando zonas con mala recepción. En el uso habitual la conexión fue fluida y consistente en todo momento. En especial, noté un comportamiento destacado en videojuegos, con baja latencia y buena respuesta incluso con varios dispositivos conectados a la vez. Eso sí, no es el modelo más potente en cifras máximas comparado con routers tribanda más avanzados, pero en la práctica ofrece un rendimiento más que suficiente para la mayoría de hogares.

Otro detalle que me resultó muy práctico fue la herramienta de diagnóstico desde su app, capaz de mostrar con gran eficacia la intensidad de señal y las posibles interferencias. Pude ver de forma visual cómo se repartía la señal en casa, identificar los puntos donde llegaba con menos intensidad y decidir dónde colocar el router para optimizar la cobertura. Además, cuando detectó posibles interferencias, la aplicación sugirió ajustes sencillos que mejoraron la estabilidad de la red. Por otra parte, el cambio automático de frecuencia asignó cada dispositivo a la banda más adecuada sin que yo tuviera que intervenir. Por último, comprobé el control parental, que permite establecer horarios y límites de uso de forma muy intuitiva desde el móvil.

Sus puntos débiles: la velocidad máxima es algo inferior a la de modelos más avanzados y ofrece menos opciones de conexión por cable que otros equipos.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 22,5 × 17,79 × 18,75 cm Dispositivos compatibles: cámaras, impresoras, ordenadores, smart TVs, smartphones, consolas, dispositivos inteligentes Componentes incluidos: cable Ethernet Tecnología de conectividad: Wi‑Fi

Otros modelos de Router Wifi 7 interesantes

Si buscas una opción que combine velocidad y seguridad avanzada El modelo GL.iNet Flint 3 destaca por ofrecer VPN acelerada con Wireguard y OpenVPN integrada, lo que permite navegar y jugar online sin perder rendimiento incluso con conexiones cifradas.

Si estás buscando una opción económica que incluya funciones de red avanzadas El router Cudy WR3600E ofrece Wi‑Fi 7 con VPN integrado y control desde la app en la nube, ideal para gestionar tu red de forma sencilla sin renunciar a velocidad y estabilidad.

Preguntas frecuentes sobre Router Wifi 7

¿Qué mejora real aporta un router WiFi 7 frente a WiFi 6 o 6E?

Ofrece más velocidad, responde con mayor rapidez y gestiona mejor muchos dispositivos conectados al mismo tiempo. En la práctica, esto se traduce en descargas más rápidas, partidas online más fluidas y videollamadas más estables cuando hay varios móviles, ordenadores o televisores usando la red a la vez. Además, puede utilizar varias vías de conexión simultáneamente para mantener la señal más constante.

¿Necesito cambiar mis dispositivos para aprovechar WiFi 7?

Para disfrutar de todas sus ventajas, los dispositivos (móvil, portátil, tablet) deben ser compatibles con WiFi 7. Aun así, el router funciona sin problema con equipos antiguos, simplemente operarán bajo el estándar que soporten.

¿Se nota la diferencia en un uso cotidiano?

En hogares con muchos dispositivos conectados, streaming en 4K/8K, gaming online o teletrabajo intensivo, la mejora en estabilidad y latencia es apreciable. En usos básicos (navegar o ver series en HD) la diferencia es menos evidente.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 30 de marzo de 2026.

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