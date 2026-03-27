Comparamos las mejores tabletas gráficas baratas para dibujar y te contamos cuál es la que rinde mejor

Ponemos a prueba cuatro superficies de trabajo digital para encontrar la más adecuada para trazar, ilustrar, editar y más

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Wacom Wacom CTL-472-N XPPen XPPen Deco 01V3 Gaomon Gaomon S620 Ugee Ugee S640 Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 7.75 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Estudiantes y artistas que quieren buena precisión y fiabilidad. Usuarios que necesitan una superficie grande y muchas funciones. Principiantes que buscan una tableta económica para dibujo digital básico. Principiantes que quieren una opción barata para empezar. Por qué lo recomendamos Gran calidad de marca, precisión y buena durabilidad. Alta sensibilidad a la presión y área de trabajo amplia. Buen precio y lápiz sin batería, fácil de usar para empezar. Precio económico y funciones básicas para dibujo digital. Medidas 21x15 cm 35x22 cm 16,5x10 cm ‎21,5x17 cm Detalles Sensibilidad de presión: 2.048 Niveles Sensibilidad de presión: 8.192 Niveles Sensibilidad de presión: 8.192 Niveles Sensibilidad de presión: 8.192 Niveles Precio 35.58 € 59.99 € 24.99 € 23.58 €

Mejor tableta gráfica barata Hemos elegido la tableta gráfica Wacom CTL-472-N como la mejor de la comparativa, ya que combina una buena eficiencia con un uso muy cómodo.

Durante años, dibujar o retocar imágenes en el ordenador significaba hacerlo con el ratón, una herramienta poco natural para tareas creativas. Las tabletas gráficas cambiaron ese panorama al permitir trabajar con un lápiz digital que reproduce gestos y trazos mucho más precisos, casi como si se estuviera dibujando sobre papel. Hoy se utilizan no sólo para ilustración profesional, sino también para edición fotográfica, diseño gráfico, animación o incluso para tomar apuntes y firmar documentos digitales. Es por ello que en EL PAÍS Escaparate hemos puesto a prueba cuatro modelos para elegir el mejor.

Características Wacom XPPen Gaomon Ugee Sensibilidad 2.540 8.192 8.192 8.192 Superficie 15.2 x 9.5 25.4 x 15.9 cm 16.5 x 10.16 cm 16 x 10.16 cm Lápiz digital Sí Sí Sí Sí

¿Qué tabletas gráficas hemos elegido y cómo las hemos probado?

Ya que el funcionamiento de las tabletas gráficas disponibles en el mercado es muy similar —digitalizar trazos en el ordenador—, en esta comparativa nos hemos enfocado en elegir modelos con distintos niveles de presión. Asimismo, hemos seleccionado distintos tamaños de superficie y alguna marca muy reconocida. La selección final consta de cuatro tabletas: Wacom, XPPen, Gaomon y Ugee.

Para comprobar su rendimiento básico, hemos comenzado con una revisión general del funcionamiento de cada tableta, en la que hemos evaluado la respuesta del lápiz, la estabilidad del trazo y la facilidad de uso desde el primer momento. Después hemos probado la conexión con el ordenador mediante los controladores oficiales y hemos verificado que el dispositivo se reconociera sin problemas y que la instalación fuera sencilla. Finalmente, hemos contrastado su compatibilidad con distintos sistemas operativos —principalmente Windows y macOS— para comprobar que todas las funciones del lápiz y de la superficie de trabajo se mantuvieran activas y estables en cada entorno.

Las mejores tabletas gráficas baratas para dibujar Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Qué tableta gráfica ha sido la ganadora?

Con la tableta Wacom CTL-472-N no hay artificios: simplemente funciona bien. Su lápiz digital responde a la presión con una naturalidad muy cercana al papel y la superficie es cómoda para trabajar durante horas. No es la más grande ni la más precisa, pero para ilustración y edición cumple sobradamente.

La tableta gráfica Wacom ofrece una respuesta a la presión muy natural. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

A pesar de que no es la más grande ni la de mayor resolución de la comparativa, la tableta gráfica Wacom CTL-472-N es la que considero que cumple de mejor forma la tarea. Primero, porque su lápiz digital ofrece una respuesta a la presión muy natural, por lo que se pueden realizar trazos como si se estuviera trabajando en papel. Lo mejor es que no necesita baterías, por lo que siempre está listo para empezar a utilizarlo.

En cuanto a sus posibilidades, para algunos puede quedarse corta en cuanto a resolución, ya que ofrece solamente 2.540 líneas por pulgada (lpi). No obstante, para usuarios no profesionales es una cifra más que suficiente para ilustrar, retocar, editar o dibujar. Al menos durante las pruebas, me ha parecido una tableta suficientemente cómoda para usarla por largos períodos, sin que resulte cansada ni ineficiente.

Otra de las ventajas que he encontrado en esta tableta gráfica es que no es sensible al tacto. Eso significa que, mientras se utiliza, no responde a los roces que se puedan producir accidentalmente con las manos, de manera que no se ensucia el trabajo que se esté realizando en la pantalla. Desde luego, es ampliamente compatible con la mayoría de aplicaciones de diseño y edición, así como con Windows y Mac.

En cuanto a su durabilidad, durante las pruebas no he notado ningún signo de desgaste que indicara una menor resistencia al uso frecuente. Su superficie de trabajo es intermedia (15,2 x 9,5 cm), pero resulta muy adecuada para la mayoría de usos posibles. Lo que me ha parecido un acierto es que incluya recambios para las puntas del lápiz, por lo que no hay que comprarlos tan pronto.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Lápiz digital con reconocimiento de presión natural y recambios de punta incluidos.

Superficie mediana no sensible al tacto.

Muy cómoda durante largos períodos.

Amplia compatibilidad con aplicaciones y sistemas operativos.

Resistente al uso diario.

A mejorar:

Menos resolución que otros modelos.

Hay superficies de mayor tamaño.

Otras alternativas a la mejor tableta gráfica barata

Tableta para dibujo digital XPPen Deco 01V3

La prioridad de la tableta XPPen Deco 01V3 es el control, ya que apuesta por una superficie amplia y un lápiz con 16.384 niveles de presión, pensado para ilustración y edición exigente. Ofrece precisión y espacio de sobra para trazos largos, aunque es la más cara y su durabilidad genera más dudas que la del modelo ganador.

La tableta gráfica XPPen Deco 01V3 es la más indicada para usuarios que buscan un rendimiento profesional. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

Si el modelo anterior lo recomiendo para usuarios ocasionales, la tableta gráfica XPPen Deco 01V3 me ha parecido la más indicada para profesionales o usuarios serios. La principal razón es que el lápiz digital incluido ofrece la mayor sensibilidad a la presión, específicamente de 16K (16.384 niveles), para llevar a cabo los proyectos de diseño, edición o retoque más exigentes y con mucho detalle.

Otro de los grandes motivos para inclinarse por esta tableta es que su superficie es la más amplia de las que he probado. En total, tiene un área de trabajo de 25,4 x 15,86 cm que brinda más espacio para realizar trazos largos y continuos sin tener que interrumpir o reacomodar la mano. Desde luego, este modelo no es sensible al tacto, de manera que no genera manchas o clics por apoyar las manos. Asimismo, es ampliamente compatible con las principales aplicaciones y los sistemas operativos Windows y Mac.

Igualmente, me ha parecido positivo que la caja incluya puntas de recambio para el lápiz digital. Sin embargo, es importante comentar que durante las pruebas ha empezado a mostrar algunos signos de desgaste, por lo que es muy probable que su resistencia al uso frecuente sea menor que la del modelo ganador. Además, se trata de la tableta más cara de la comparativa.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Máxima resolución para trabajos profesionales.

Lápiz digital con reconocimiento de presión natural y recambios de punta incluidos.

Superficie grande no sensible al tacto.

Amplia compatibilidad con aplicaciones y sistemas operativos.

A mejorar:

Muestra signos de desgaste rápidamente.

Precio elevado.

Tableta gráfica Gaomon S620

La tableta Gaomon S620 sorprende por su precisión: ofrece 8.192 niveles de presión y una resolución superior a la del modelo ganador. El lápiz responde con naturalidad y su área de trabajo resulta cómoda para uso ocasional o aficionado. Buen rendimiento general, aunque sin puntas de recambio para el stylus.

La tableta gráfica Gaomon S620 ofrece un excepcional nivel de presión y una resolución superior a la del modelo ganador. Cortesía de Amazon

¿Cómo funciona?

A pesar de que la resolución de la tarjeta gráfica Gaomon S620 no llega a ser tan detallada como la del modelo anterior, sí es más alta que la del ganador de la comparativa. Gracias a su sensibilidad a la presión de 8.192 niveles, ha sido perfectamente capaz de responder en los trabajos de edición y diseño más exigentes. Por lo tanto, el uso del lápiz digital incluido me ha resultado muy natural durante todas las pruebas.

En cuanto a sus dimensiones, el área de trabajo disponible es muy similar a la del modelo ganador, ya que se queda en 16,5 x 10 cm que, si bien no es la más amplia, me ha parecido adecuada para usuarios ocasionales o aficionados. También he comprobado que es ampliamente compatible con aplicaciones de todo tipo, así como con Windows y Mac. El gran problema es que no incluye recambios para la punta del lápiz digital.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Lápiz digital con reconocimiento de presión natural.

Buena resolución para trabajos exigentes.

Superficie mediana no sensible al tacto.

Amplia compatibilidad con aplicaciones y sistemas operativos.

Resistente al uso diario.

A mejorar:

Hay superficies de mayor tamaño.

No incluye recambios para la punta del lápiz digital.

Tableta gráfica Ugee S640

La tableta Ugee S640 cumple en lo esencial con sus 8.192 niveles de presión, suficientes para ilustración y retoque. Sin embargo, el lápiz se siente menos resistente y la superficie táctil puede provocar toques accidentales al apoyar la mano. El área de trabajo es correcta, pero faltan recambios para la punta.

La tableta de Ugee ofrece los mismos niveles de presión que el modelo anterior, pero la resistencia de su lápiz digital es sensiblemente inferior a los otros modelos de la comparativa. Escaparate El País

¿Cómo funciona?

En cuanto a sensibilidad de presión, la tarjeta gráfica Ugee S640 ofrece la misma calidad que el modelo anterior: 8.192 niveles de presión, perfectos para realizar ilustraciones, retoques o trazos con calidad profesional. No obstante, uno de los problemas que he detectado es que la resistencia del lápiz digital que incluye es notoriamente menor que la de sus competidores. Aunque la peor parte es que su superficie es sensible al tacto, por lo que hay que tener cuidado de no apoyar las manos al trabajar.

Al respecto, también hay que tener en cuenta que esta tableta dispone de un área de trabajo mediana, muy similar a la del modelo anterior. Eso significa que los trazos largos o las ediciones complejas se pueden ver más limitadas. Al igual que el resto de modelos, es compatible con la mayoría de las aplicaciones y los sistemas operativos Windows y Mac. El problema es que no incluye recambios para la punta del lápiz digital.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Lápiz digital con reconocimiento de presión natural.

Buena resolución para trabajos exigentes.

Superficie mediana.

Amplia compatibilidad con aplicaciones y sistemas operativos.

A mejorar:

Hay superficies de mayor tamaño.

Es sensible al tacto de las manos.

No incluye recambios para la punta del lápiz digital y su desgaste es mayor.

Preguntas frecuentes sobre tabletas gráficas

¿Qué es una tableta gráfica y para qué sirve?

Este periférico permite la transferencia de trazos manuales directamente al ordenador con una precisión milimétrica. El equipo consta de una superficie plana sensible al tacto y un lápiz óptico que emula el comportamiento de un pincel o un bolígrafo tradicional. Su función principal radica en la sustitución del ratón por una interfaz mucho más natural y ergonómica para el usuario. En el sector del diseño, estas unidades resultan indispensables para alcanzar niveles de detalle imposibles con otros controles. Gracias a la sensibilidad a la presión, el sistema detecta la fuerza del impacto y ajusta el grosor de la línea en tiempo real.

¿Qué diferencia hay entre una tableta y una tableta gráfica?

La distinción reside en el propósito del hardware y la autonomía del sistema operativo. Una tableta convencional (como un iPad) es un ordenador independiente con pantalla táctil, batería y aplicaciones propias para el ocio o la navegación. Por el contrario, la tableta gráfica suele carecer de procesador interno y requiere una conexión física o inalámbrica a un PC para funcionar. Mientras la primera prioriza la portabilidad y el consumo de contenido, la segunda es una herramienta de producción profesional. Además, el lápiz de un digitalizador gráfico ofrece miles de niveles de presión y detección de inclinación, características técnicas ausentes en la mayoría de pantallas capacitivas estándar.

¿Qué cosas se pueden hacer con una tableta gráfica?

Las posibilidades creativas abarcan desde la ilustración digital hasta el retoque fotográfico de alta gama en programas como Photoshop. Muchos arquitectos emplean estos dispositivos para realizar planos a mano alzada con una estética orgánica y profesional. Asimismo, el sector de la animación 3D utiliza estas bases para el esculpido de personajes y texturizado de superficies complejas. En el ámbito educativo, los docentes las aprovechan como pizarras virtuales para escribir fórmulas matemáticas con claridad durante las clases remotas. Incluso en la oficina técnica, este accesorio agiliza la firma de documentos electrónicos y la edición de PDF con anotaciones manuscritas rápidas y legibles.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Facebook e Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.