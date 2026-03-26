Probamos las mejores lámparas para leer en la oscuridad

Comparamos cuatro modelos de luces de lectura individuales que son portátiles, ajustables e ideales para no molestar a los demás

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo EastPin Lámpara lectura cuello flexible Gritin Lámpara lectura 19 LED recargable Glocusent Lámpara lectura cuello USB-C Varta Lámpara lectura LED con pinza Valoración Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Personas que se mueven al leer o leen en cama sin molestar. Lectores que buscan buena calidad-precio y ligereza. Lectores que prefieren luz ajustable en cuello y varias temperaturas. Uso ocasional o quienes buscan opción económica. Por qué lo recomendamos 200 lúmenes, cómoda tipo collar, versátil y adaptable. 5 niveles de brillo, ligera (20 g), buena autonomía y luz uniforme. Buena iluminación, 3 niveles y distintas temperaturas, resistente. Es la más barata y potente en lúmenes. Medidas 19 x 13 x 3 cm 11,1 x 10 x 3,8 cm 24 x 2,45 x 1,8 cm 23 x 10 x 3 cm Peso 220 g 20 g 40 g 36 g Precio 18.86 € 14.99 € 13.99 € 11.49 €

La mejor lámpara para leer Hemos elegido la lámpara de lectura EastPin como la mejor de la comparativa, gracias a su brillo regulable y a su diseño en forma de collar.

Leer antes de dormir es un hábito común y bastante más sano que mirar el móvil. Si eres de los que lee, sabes que de tu lado de la cama habrá varios libros amontonados y una lámpara. El problema es que quedarse dormido con una iluminación intensa en la cara no es lo ideal, pues de hecho lo dificulta. Y si tienes pareja, está la inconveniencia de no dejarles descansar por no apagar la luz.

Pensemos en otros escenarios lectores: es de noche en un tren o en un avión, no quieres molestar a tus compañeros de puesto encendiendo la luz del techo, pero quieres leer... o, por ejemplo, estás de acampada... Para esto existen las lámparas de pinza para leer. Portátiles, pequeñas y fáciles de usar, sirven para leer en la oscuridad sin problemas. En EL PAÍS Escaparate hemos probado cuatro modelos para elegir el mejor.

Características EastPin Gritin Glocusent Varta Brillo máximo 200 lm 80 lm No especificado 500 lm Ajuste de brillo Sí Sí Sí No Tonos de luz 3 3 3 No Batería Recargable por USB Recargable por USB Recargable por USB Dos pilas de botón

¿Qué lámparas para leer hemos elegido y cómo las hemos probado?

En esta comparativa nos hemos enfocado en elegir lámparas de lectura que tuvieran una capacidad de brillo máximo distinta entre sí, con el objetivo de averiguar cuál es la cantidad ideal. Asimismo, hemos tenido en cuenta elementos como sus tonos de luz disponibles y su tipo de batería, con el fin de probar diferentes configuraciones. A partir de esas consideraciones, las cuatro marcas seleccionadas son: EastPin, Gritin, Glocusent y Varta.

Para evaluar su rendimiento real, hemos utilizado cada lámpara en sesiones de lectura prolongadas —de más de una hora— con el objetivo de detectar posibles molestias o fatiga ocular. Además, las hemos sometido a un uso diario continuado durante varios días para comprobar su resistencia y estabilidad en el tiempo. En paralelo, hemos dejado cada modelo encendido durante horas seguidas para analizar el nivel de calentamiento y descartar riesgos. Por último, hemos realizado ajustes constantes en la dirección del haz y en los niveles de brillo para valorar la facilidad de uso y la respuesta de los mecanismos.

Las mejores lámparas para leer en la oscuridad. Las mejores lámparas para leer en la oscuridad. Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Qué lámpara para leer ha sido la ganadora?

Leer con la lámpara EastPin ha sido, sencillamente, lo más cómodo de toda la comparativa. Sus 200 lúmenes regulables y los tres tonos de luz permiten adaptarla a cualquier momento sin fatigar la vista. El diseño tipo collar, que deja las manos libres, termina de marcar la diferencia. Es la más completa, aunque también la más cara y algo propensa a calentarse tras un uso prolongado.

Gracias a sus 200 lúmenes, la lámpara para leer EastPin ha resultado la más eficaz de la comparativa. © EL PAÍS ESCAPARATE

¿Ilumina bien?

En términos generales, la lámpara para leer EastPin ha sido mi favorita de la comparativa, principalmente por sus prestaciones equilibradas. Ofrece una iluminación de 200 lúmenes que me ha parecido más que suficiente para una lectura cómoda en la oscuridad. Además, el brillo se puede ajustar en un amplio rango que parte desde los 20 lúmenes, por lo que es sencillo adaptarla a cualquier situación y evita que se causen molestias a otra persona en la misma cama o habitación.

Otra de sus grandes fortalezas es que el color de la luz se puede cambiar entre tres tonos distintos: cálida, blanca cálida —o luz de día— y blanca. Por lo tanto, es ideal para lecturas relajantes por la noche, pero también para estudiar o trabajar sin cansar la vista. En este sentido, me ha gustado el hecho de que la iluminación sea constante y sin parpadeos que terminen por afectar a los ojos. Pero lo que termina con convertirla en la mejor opción es que, además de la luz de lectura, incorpora una lámpara secundaria que funciona perfectamente como linterna para buscar cosas en la oscuridad.

Más allá de su capacidad lumínica, definitivamente el gran atractivo de esta lámpara es su diseño. A diferencia de otros modelos, que requieren sujetarlos al libro u otra superficie, este se cuelga del cuello como un collar para iluminar cualquier cosa que haya enfrente. Por lo tanto, esto deja las manos libres para una mayor comodidad y sin riesgo que la luz se esté cayendo o desacomodando constantemente. Esto, sumado a que es ligera —220 g—, hace que pueda usarse por periodos prolongados sin riesgo de cansancio.

Solamente hay dos aspectos que he encontrado en su contra. El primero es que, después de un uso prolongado, he notado que se sobrecalienta un poco; no lo hace a un nivel inseguro, pero sí puede generar una sensación de calor al tener la lámpara alrededor del cuello. Lo segundo es que su precio es el más alto de la comparativa, por lo que hay modelos que pueden cumplir mejor con la relación calidad-precio.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Brillo ajustables de 20 hasta 200 lúmenes.

Tres tonos de luz.

Linterna secundaria.

Iluminación constante y sin parpadeos.

Diseño tipo collar.

A mejorar:

Se sobrecalienta un poco tras un uso prolongado.

Tiene el precio más elevado.

Otras alternativas a la mejor lámpara para leer

Luz de lectura para libros Gritin

Si lo que buscas es equilibrio sin disparar el presupuesto, la lámpara Gritin cumple muy bien. Sus 80 lúmenes —regulables en cinco niveles y tres tonos— bastan para leer con comodidad, y la batería ofrece una autonomía generosa sin sobrecalentarse. No alcanza la potencia ni la versatilidad del modelo ganador, y su pinza puede resultar aparatosa en libros blandos, pero por precio es la opción más sensata.

A pesar de no ser tan potente, la lámpara para leer Gritin funciona correctamente. © EL PAÍS ESCAPARATE

¿Ilumina bien?

A diferencia del modelo anterior, considero que la lámpara para leer Gritin sí ofrece la mejor relación calidad-precio de la comparativa. Es cierto que no proporciona una iluminación tan potente como la del producto ganador, pero sus 80 lúmenes me han resultado suficientes en la mayoría de las situaciones para una lectura cómoda y sin que se canse la vista. En este sentido, es de gran ayuda la capacidad de regular el brillo en cinco niveles de potencia, incluida una opción de ajuste automático, así como una selección de tres tonos disponibles.

De igual manera, la iluminación de esta lámpara es constante y sin parpadeos, lo que hace cómoda la lectura y evita que los ojos se lastimen. Asimismo, la batería, con una capacidad de 1.200 mAh, me ha dado suficiente autonomía para no tener que preocuparme por cargarla en varios días. Lo mejor es que, a diferencia del modelo ganador de la comparativa, no he notado que se sobrecaliente en ningún momento.

Por el contrario, creo que su principal desventaja es el sistema de sujeción que utiliza. Se trata de una pinza que permite enganchar la lámpara a las páginas del libro, lo que también deja las manos libres y, gracias a su cuello flexible, ilumina cualquier punto específico sin problemas. Sin embargo, esta base es más voluminosa que otros diseños, por lo que provoca abultamientos en los libros —especialmente los de pasta blanda— que la hacen menos cómoda.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Brillo de hasta 80 lúmenes, ajustable en cinco niveles.

Tres tonos de luz.

Iluminación constante y sin parpadeos.

Sin sobrecalentamiento.

Cuello flexible.

A mejorar:

La pinza provoca abultamientos en los libros.

Luz de lectura recargable Glocusent

Pequeña hasta el extremo, la lámpara Glocusent sorprende más de lo que aparenta. A pesar de su tamaño y sus apenas 40 gramos, ofrece tres tonos y cinco niveles de brillo suficientes para leer con comodidad. Es práctica, muy portátil y con buena autonomía, pero su pinza —con una parte de plástico duro— genera dudas de resistencia frente a superficies más gruesas.

A pesar de su tamaño compacto, la lámpara para leer Glocusent es muy eficiente. © EL PAÍS ESCAPARATE

¿Ilumina bien?

Supercompacta, la lámpara para leer Glocusent es ideal para llevar contigo. Es sólo un pequeño rectángulo que integra una pinza que se dobla hacia adentro y una luz que proviene de una pequeña pieza en la parte superior. A primera vista parece que no va a iluminar mucho, pero lo hace. Tiene tres tonalidades de luz —se regula con botones en la parte posterior— y cinco niveles de brillo. Es cierto que la luz se puede mover sin problemas y apuntar en varias direcciones, pero su rango de movimiento está limitado a 90 grados.

El diseño de esta lámpara es muy práctico, cómodo y bonito. Se carga por medio de USB y su autonomía es bastante alta. Además, permite tener control de cuánta energía queda con cuatro pequeños indicadores de luz verde. Es ligerísima, pesa sólo 40 gramos, y se puede llevar hasta en el bolsillo. La desventaja es que una de las partes de la pinza está hecha de plástico duro, que me ha dado la impresión de que puede romperse si se utiliza con libros u otra superficie muy gruesa.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Compacta, ligera y muy portátil.

Tres tonos y cinco niveles de brillo.

Buena autonomía.

A mejorar:

El movimiento está limitado a 90 grados.

La pinza se puede romper si se fija a contornos muy gruesos.

Lámpara de lectura Varta

La lámpara Varta apuesta por la potencia bruta: con hasta 500 lúmenes es, con diferencia, la más intensa de la comparativa. El problema es que no permite regular el brillo y, en la práctica, esa luz resulta excesiva y llega a deslumbrar. Funciona con pilas —más autonomía, pero mayor gasto a largo plazo— y se calienta con facilidad. Su pinza, además, incomoda en libros blandos.

El principal problema de la lámpara para leer Varta es que deslumbra con frecuencia. © EL PAÍS ESCAPARATE

¿Ilumina bien?

No cabe duda de que la principal desventaja que presenta la lámpara para leer Varta frente al resto de modelos de la comparativa es que, en lugar de tener una batería recargable, utiliza dos pilas de botón. Es cierto que esto le proporciona más autonomía, pero también obliga a comprar recambios y, por lo tanto, aumenta su costo real con el paso del tiempo.

Por el lado positivo, el hecho de que utilice pilas hace que sea la más potente: alcanza un brillo de hasta 500 lúmenes. Sin embargo, en la práctica me ha parecido excesiva la luz, ya que me ha deslumbrado en varias ocasiones durante las pruebas. Lo curioso es que no permite regular el brillo, por lo que hay que conformarse con esa potencia. Además, he notado que se sobrecalienta constantemente y que la pinza de fijación al libro genera abultamientos incómodos en las páginas.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Es la de mayor potencia.

A mejorar:

Utiliza pilas de botón.

El brillo no se puede regular.

Deslumbra constantemente.

Se sobrecalienta.

La pinza abulta las páginas.

Preguntas frecuentes sobre lámparas de lectura

¿Qué tipo de lámpara es mejor para leer?

La opción superior para devorar páginas durante horas es la lámpara de brazo articulado o flexo. Este diseño permite orientar el haz de luz directamente sobre el papel o la pantalla del dispositivo electrónico, lo cual evita sombras molestas sobre el texto. Si prefieres disfrutar de tu afición en la cama, las versiones de pinza resultan extremadamente prácticas, ya que se sujetan al cabecero o al propio libro. Para salones amplios, una pieza de pie con cabezal orientable ofrece una cobertura excelente y añade un toque decorativo elegante a la estancia.

¿Merecen la pena las lámparas de lectura?

La compra de este accesorio representa una inversión directa en tu salud visual. Estos dispositivos concentran la iluminación en un punto concreto, lo que reduce la fatiga ocular y previene la aparición de dolores de cabeza tras sesiones prolongadas. A diferencia de las bombillas de techo generales, los focos específicos consumen menos energía y crean un ambiente de concentración único. Si buscas sumergirte en una historia sin molestar a otras personas en la habitación, este complemento es, sin duda, una herramienta indispensable.

¿Cuál es la mejor luz para leer libros?

El equilibrio perfecto se encuentra en la luz blanca neutra, con una temperatura de color situada entre los 4.000 y 5.000 grados Kelvin. Esta tonalidad imita la claridad natural del día, mantiene el cerebro alerta y ofrece el contraste ideal entre el fondo y las letras. No obstante, si tu hábito es nocturno, opta por tonos más cálidos para favorecer la relajación y el descanso posterior. Asegúrate siempre de que la fuente sea LED, pues esta tecnología elimina el parpadeo imperceptible que cansa la vista y apenas genera calor, algo fundamental si mantienes el foco cerca de tu rostro.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de marzo de 2026.

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