Pruebo las mejores máquinas manuales para hacer pasta

Con distintos niveles de grosor, soporte para la mesa y hasta accesorios para secar la pasta, estas máquinas manuales resultan ideales para iniciarse en el arte de la pasta fresca

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo MARCATO Máquina para hacer pasta Marcato Atlas 150 VeoHome Máquina para hacer pasta VeoHome Metaltex Máquina para hacer pasta Metaltex Springlane Kitchen Máquina para hacer pasta Springlane Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para los que quieren iniciarse en el arte de hacer pasta fresca Para los que quieren innovar Para los que buscan una máquina resistente Para los que buscan una máquina con accesorios Por qué lo recomendamos Compacta, fácil de utilizar y con accesorios Acero inoxidable, versátil y fácil de limpiar Robusta, eficaz, estable Varios colores, accesorios, libro de recetas Medidas 20,32 x 20,32 x 17,78 centímetros 21,6 x 21,41 x 16,2 centímetros 35 x 13,5 x 19 centímetros 21 x 13 x 13 centímetros Precio 72.8 € 52.97 € 26.88 € 44.9 €

La mejor máquina para hacer pasta Nuestra experta ha elegido la Marcato Atlas 150 por su facilidad de uso, su versatilidad y su eficacia a la hora de hacer pasta de diferente tipo.

¿A quién no le gusta un buen plato de pasta? Esta comida es famosa en todo el mundo, se puede cocinar de muchas formas y su elaboración es bastante sencilla. Y aunque la pasta se puede comprar lista para cocer y comer, también es posible hacer tu propia pasta en casa gracias a las máquinas que se encargan de prensarla y cortarla fácilmente. Aunque es necesario hacer previamente la masa y secar la pasta unos minutos antes de cocerla, gracias a estos equipos es posible tener pasta fresca sin demasiado esfuerzo.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Me encanta la pasta por lo que siempre que puedo la como en casa o frecuento restaurantes italianos en los que probar distintos tipos. Aunque la pasta fresca no es algo que coma todos los días, cuando la he probado me ha parecido que tiene un sabor y una textura muy diferente de la dura, por lo que me decidí probar estas máquinas manuales para hacer pasta y comprobar si era muy engorroso o, si por el contrario, resultaba más fácil de lo que pensaba.

Después de probar estos cuatro modelos durante un par de semanas puedo decir que es un proceso sencillo de realizar y, aunque hay que hacer la masa previamente y dejar que se seque durante unos minutos, no quita demasiado tiempo si se quiere comer pasta fresca de vez en cuando. Para probarlas, tuve en cuenta las siguientes características:

Materiales y medidas: lo más recomendable es que sea de acero inoxidable, sea lo más compacta posible y pese poco, para poder manejarla sin problemas.

Rodillos: lo mejor es empezar con una máquina sencilla, con la que se puedan hacer 2 o 3 tipos de pasta para ir experimentando poco a poco.

Experiencia de uso: antes de utilizarla, hay que hacer bien la masa porque de eso depende que la pasta luego salga bien en la máquina. También es importante no forzar los rodillos y hacerlo con paciencia.

Limpieza: es importante tener a mano un pincel (si no viene incluido) para quitar los restos de los rodillos y limpiarla solo con un poco de agua y jabón, sin mojarla demasiado.

Accesorios: que incluyan accesorios de secado o para hacer pasta rellena, por ejemplo, es un plus a destacar y a tener en cuenta a la hora de adquirir una máquina de estas características.

Diez posiciones: Marcato Atlas 150

La mejor máquina para hacer pasta que hemos probado.

Para quién es: para los que quieren iniciarse en el arte de hacer pasta fresca

Por qué lo recomendamos: fabricada en Italia, es de acero cromado, bastante compacta y fácil de manejar. Incluso el propio fabricante ofrece una receta para hacer la pasta (250 gramos de harina de trigo, 250 gramos de sémola, 5 huevos y 250 gramos de agua). La primera vez que se va a utilizar se recomienda limpiar los rodillos con un trapo húmedo y pasar por ellos un trocito de masa (que luego se tiene que desechar). El rodillo para prensar la masa dispone de hasta 10 posiciones, que permite hacer láminas de distintos grosores: desde los 0,5 hasta los 4,8 mm. Cuando probé el rodillo me pareció que funcionaba bastante bien y, además, resulta muy sencillo de manejar: da igual el grosor de la masa inicial, con los distintos niveles es posible estirar la masa muchísimo.

También se puede preparar lasaña (con un ancho máximo de 150 mm), y está equipada con dos accesorios para hacer fettuccini de 6,5 mm y tagliolini de 1,5 mm. Esto resulta ideal para ir innovando con otro tipo de platos y de pasta una vez que se ha cogido el truco con la convencional. El otro rodillo, que sirve para cortar la masa, funciona realmente bien y en cuestión de minutos ya está hecha la pasta. Cuenta con las ‘formas’ para hacer los dos tipos de pasta mencionados previamente. También es compatible con otros accesorios para otros tipos de pasta y que se venden por separado. No obstante, para un primer contacto, poder hacer esos dos tipos de pasta es suficiente. Ambos rodillos funcionan con una manivela de metal bastante cómoda. Otro punto a destacar es que dispone de una base antideslizante con patas que hace que la máquina apenas se mueva de cualquier tipo de superficie. En cuanto a la limpieza, los rodillos se limpian con un pequeño pincel para eliminar los restos y con un trapo humedecido en agua y algo de jabón.

Sus puntos débiles: funciona bastante bien y es sencilla de manejar, pero su precio es algo elevado.

FICHA TÉCNICA Material: acero cromado y aluminio Medidas: 20,32 x 20,32 x 17,78 centímetros Peso: 3 kilos Niveles de grosor: 10 Formatos de pasta: 3

Acero inoxidable: VeoHome

Máquina manual de pasta VeoHome. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que quieren innovar.

Por qué lo recomendamos: este modelo destaca por los accesorios: dispone de uno para hacer pasta rellena y otro para poder secar la pasta una vez hecha. Tiene diez brazos en los que colocar la pasta y evitar que, en el momento de la cocción, quede pegajosa. Toda ella está fabricada en acero inoxidable y también incluye un pincel para su limpieza y una pinza ajustable para la mesa. Cuenta con dos rodillos, uno para el amasado con siete niveles de grosor y otro para hacer la pasta que permite realizar distintos tipos (espaguetis, linguine, tallarines, fettuccini…).

En el momento de las pruebas me pareció muy sencilla de utilizar y pude comprobar que tanto el rodillo del amasado como el de la pasta funcionan a la perfección. También incluye un libro de instrucciones para no fallar con el grosor dependiendo del tipo de pasta que se desee hacer y es todo un plus que venga con un accesorio para el secado y otro para hacer pasta rellena. En cuanto a la limpieza, no quedan muchos restos en el interior por lo que se limpia fácilmente con el pincel y un trapo húmedo.

Sus puntos débiles: la rueda del rodillo de amasado no parece de muy buena calidad pero no hay problema para utilizarla. También es un poco pesada.

FICHA TÉCNICA Material: acero inoxidable Medidas: 21,6 x 21,41 x 16,2 centímetros Peso: 3,54 kilos Niveles de grosor: 7 Formatos de pasta: 4

Estable: Metaltex

Máquina para hacer pasta Metaltex. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan una máquina resistente.

Por qué lo recomendamos: es bastante robusta y resistente y dispone de 7 niveles de grosor y tres rodillos con diferentes opciones de corte que permiten hacer diferentes tipos de pasta como espaguetis, tagliatelle, lasaña o raviolis. Durante las pruebas preparé raviolis y lasaña y salieron con un grosor y textura adecuados.

Los rodillos funcionan muy bien y no hay ninguno que deje la pasta demasiado fina ni muy gruesa. La manivela con la que se lleva a cabo el proceso de corte de la pasta es desmontable y, aunque funciona bien, hay que agarrarla bien con la mano porque no dispone de un clip que la sujete de forma fija a la máquina. Eso hizo que en algunas ocasiones, y si le daba demasiado fuerte, la manivela perdiera bastante fuerza. En cuanto a la estabilidad de la máquina, se fija bastante bien a la encimera y apenas se mueve durante el uso. La limpieza es sencilla en rodillos y cuchillas con un trapo humedecido en agua.

Sus puntos débiles: la manivela me pareció un poco endeble y a la que hay que prestar atención cuando se usa para hacerlo de forma correcta.

FICHA TÉCNICA Material: acero inoxidable y cromado Medidas: 35 x 13,5 x 19 centímetros Peso: 2,66 kilos Niveles de grosor: 7 Formatos de pasta: 3

Con complementos: Springlane Nonna

Máquina para hacer pasta Springlane Kitchen. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan una máquina con accesorios.

Por qué lo recomendamos: incluye una serie de accesorios que resultan muy llamativos. Así, dispone de un secador de pasta de madera, un cuaderno de recetas y un pincel para limpiarla. También ofrece un diseño diferente al resto y está disponible en varios colores. Cuenta con 9 niveles de grosor y con ella se pueden hacer espaguetis, tallarines o lasaña. Se puede fijar en encimeras de hasta 6 centímetros de grosor y es bastante estable en el momento de uso. El hecho de que cuente con un secador de madera me pareció interesante porque el proceso artesanal de hacer pasta se completa con este paso en un accesorio específicamente para ello. Para probarla hicimos unos tallarines y unos espaguetis siguiendo el libro de recetas que viene incluido y salieron en su punto, con el grosor perfecto. Para limpiarla, utilicé el pincel para retirar los restos de harina y masa, aunque lo que se queda incrustado hay que limpiarlo con un trapo húmedo.

Sus puntos débiles: aunque con la abrazadera se estabiliza mucho, hay que apretarla bien para que se quede completamente fija.

FICHA TÉCNICA Material: acero inoxidable y cromado Medidas: 21 x 13 x 13 centímetros Peso: 1,93 kilos Niveles de grosor: 9 Formatos de pasta: 3

Otras máquinas para hacer pasta interesantes

Si estás buscando una con accesorios de limpieza YASHE incluye un trapo y un cepillo para limpiar la máquina de hacer pasta de forma cómoda.

Si estás buscando una muy económica Toboli tiene un precio inferior a los 20 euros y cuenta con manivela y abrazadera para la mesa.

Preguntas frecuentes sobre las máquinas de hacer pasta

¿Son difíciles de usar?

No. La mayoría son fáciles de usar tras unos pocos intentos. Las manuales requieren algo de práctica; las eléctricas suelen ser más intuitivas.

¿Se necesita una receta especial de masa?

No necesariamente. La receta básica suele ser harina y huevos (o agua). Lo importante es la textura adecuada de la masa.

¿Es difícil limpiarlas?

No suele ser complicado, pero no se deben lavar con agua la mayoría de las veces. Lo ideal es dejar secar los restos de masa y retirarlos con un cepillo o paño seco.

¿Cuánto espacio ocupan?

No. Son compactas y fáciles de guardar. Muchas incluyen una abrazadera para fijarlas a la mesa durante su uso.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de enero de 2026.

