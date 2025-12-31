Ponemos a prueba las mejores placas de inducción portátiles

Comparamos cuatro de estas cocinas eléctricas para comprobar la calidad de transmisión de calor y los elementos de seguridad que ofrecen

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo AMZCHEF Placa de inducción Cecotec Full Magma Slim Aigostar BlueFire 30PKZ Severin KP 1071 Valoración Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9.25 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para quienes buscan el modelo con mayor rapidez. Para quienes buscan un equilibrio entre diseño y funcionalidad. Para quienes buscan un modelo correcto en potencia y seguridad. Para quienes buscan gran potencia y sistemas de seguridad completos. Por qué lo recomendamos Compatibilidad, funcionamiento y rápida transmisión del calor. Diseño, compatibilidad y sistemas de seguridad. Amplia compatibilidad y funcionamiento. Calienta rápidamente y amplia compatibilidad. Medidas 4,7 x 35 x 28 cm 35 x 28 x 7 cm 28 x 37 x 6,5 cm 28 x 35 x 4,2 cm Potencia 2.000 W 2.000 W 2.000 W 2.000 W Precio 59.99 € 34.9 € 44.99 € 62.99 €

Mejor placa de inducción portátil Hemos elegido la placa de inducción portátil AMZChef como la mejor de la comparativa, debido a su rápida transmisión del calor y a sus buenos sistemas de seguridad.

Cocinar con una placa de inducción portátil se ha convertido en una solución práctica tanto para cocinas pequeñas como para segundas residencias, caravanas o apoyos puntuales en casa. Sin embargo, no todas ofrecen la misma rapidez, control del calor ni nivel de seguridad. Por eso, en EL PAÍS Escaparate hemos probado varias placas de inducción portátiles de 2.000 W para comprobar cuáles destacan por su eficiencia, facilidad de uso y fiabilidad en el día a día, y cuáles se quedan un paso por detrás.

Características AMZChef Cecotec Aigostar Severin Zonas de cocción 1 1 1 1 Potencia 2.000 W 2.000 W 2.000 W 2.000 W Peso 2,2 kg 2,2 kg 2,4 kg 2,1 kg Material Cristal vitrocerámico Cristal esmaltado vitrocerámico Cristal cerámico Cristal cerámico Apagado automático Sí Sí Sí Sí

¿Qué placas de inducción portátiles hemos elegido y cómo las hemos probado?

En el mundo de las placas de inducción, hay distintos niveles de potencia estandarizados. Así es que, para hacer una comparación equitativa, en esta ocasión nos hemos enfocado en elegir modelos de 2.000 W de potencia y una sola zona de cocción. No obstante, a la hora de probarlas, han saltado diferencias claras entre las cuatro marcas seleccionadas: AMZChef, Cecotec, Aigostar y Severin.

Durante las pruebas, hemos comprobado que cada placa de inducción encendiera y se apagara correctamente en condiciones de uso real. También hemos revisado la respuesta y el funcionamiento del panel de control para asegurar que los comandos se ejecutaran de forma precisa. Además, hemos verificado que los indicadores de calor residual funcionaran correctamente tras la cocción y hemos realizado pruebas con distintos tipos de recipientes y materiales para confirmar su compatibilidad y correcto funcionamiento.

Las mejores placas de inducción portátiles Vídeo: EL PAÍS Escaparate

La mejor placa de inducción portátil

Lo que más me ha convencido de la placa de inducción portátil AMZChef es su rapidez: calienta antes que el resto y ofrece un manejo muy sencillo con buenos sistemas de seguridad. Es potente y compatible con la mayoría del menaje magnético, aunque genera algo de ruido durante el uso.

Placa de inducción portátil, de AMZCHEF. EL PAÍS ESCAPARATE

¿Es eficiente y segura?

Compuesta por una zona de cocción con 2.000 W de potencia, la placa de inducción portátil AMZChef ha sido mi favorita por ser la más rápida en calentar. Es compatible con recipientes de 12 a 26 cm, lo cual es importante tener en cuenta, ya que solamente enciende cuando se colocan ollas o sartenes de esas medidas. Si son más grandes o más pequeñas, se mantiene apagada por seguridad. La ventaja es que su compatibilidad es alta con menaje de aluminio, hierro esmaltado, acero o acero inoxidable, siempre y cuando tengan un fondo magnético o de hierro fundido.

Su funcionamiento también me ha parecido muy sencillo, ya que se enciende con sólo presionar un botón. Luego, la temperatura se regula fácilmente presionando las flechas hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el calor. Para aumentar la seguridad, la placa se apaga si no detecta un recipiente compatible durante un minuto. Asimismo, dispone de una cerradura de seguridad que funciona como bloqueo para niños, y en todo momento permanece encendido un indicador mientras la superficie esté caliente.

Esta placa está fabricada en vidrio cerámico y cristal vitrocerámico, de manera que transmite el calor por inducción electromagnética. Durante las pruebas, he podido comprobar que este fue el modelo que más rápido calentaba, por lo que fue esta la característica que más me convenció. Es cierto que hace una cantidad de ruido considerable, pero los beneficios son mayores.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Amplia compatibilidad con ollas y sartenes.

Funcionamiento sencillo.

Sistemas de seguridad muy adecuados.

Rápida transmisión del calor.

A mejorar:

Hace un ruido considerable.

Otras alternativas a la mejor placa de inducción portátil

Placa de inducción portátil Cecotec Fuego Full Magma Slim

La elegancia de su diseño es lo que más me ha gustado de la Cecotec Fuego Full Magma Slim. Tiene potencia de 2.000 W, junto con controles táctiles y temporizador. Sin embargo, su calentamiento es menos rápido y he notado cierta irregularidad en los niveles de calor frente al modelo ganador.

Placa de inducción portátil, de Cecotec. EL PAÍS ESCAPARATE

¿Es eficiente y segura?

Lo que más me ha gustado de la placa de inducción portátil Cecotec Fuego Full Magma Slim es su diseño, ya que me parece el más elegante y cuidado de la comparativa. Pero también sus funciones me han dejado un buen sabor de boca. Su zona de cocción cuenta con una potencia de 2.000 W, idéntica a la del modelo ganador, y ofrece la misma compatibilidad con una amplia variedad de materiales en ollas y sartenes. Lo más importante es que la base sea plana y magnética para transmitir el calor.

Para hacerla funcionar, dispone de un botón táctil de encendido y otros dos de flechas hacia arriba y hacia abajo para subir o bajar el calor en un instante. Además, es posible programar un temporizador de apagado automático, pero también se desactiva cuando no detecta un recipiente compatible encima. Está fabricada en cristal esmaltado y vitrocerámica, aunque su transferencia de calor no me ha parecido tan rápida como en el modelo ganador. La peor parte, sin embargo, es que he percibido algunos fallos en sus programas y niveles de calor.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Diseño elegante.

Amplia compatibilidad con ollas y sartenes.

Funcionamiento sencillo.

Sistemas de seguridad muy adecuados.

A mejorar:

No transmite calor tan rápido como el modelo ganador.

Presenta algunos fallos al activar sus programas y niveles de calor.

Placa de inducción portátil Aigostar BlueFire

Si bien la placa de inducción portátil Aigostar BlueFire me ha parecido correcta en potencia y seguridad, su diseño me ha parecido muy básico. Asimismo, en cuanto a eficiencia de calentamiento, queda por debajo del modelo ganador.

Placa de inducción portátil, de Aigostar. EL PAÍS ESCAPARATE

¿Es eficiente y segura?

La placa de inducción portátil Aigostar BlueFire también presenta una zona de cocción con 2.000 W de potencia. Al igual que el modelo ganador, es compatible con ollas y sartenes de 12 a 26 cm, siempre y cuando la base sea magnética para transmitir el calor. En este sentido, cuenta con 10 niveles que se controlan con los botones táctiles de + y - en la parte baja del panel. Su uso ha sido muy intuitivo en todo momento.

Para evitar accidentes, esta placa permite establecer un temporizador de apagado automático, aunque también se apaga por sí sola si detecta sobrecalentamiento o si no hay un recipiente compatible encima. En general, su funcionamiento me ha dejado buenas sensaciones, pero su diseño me ha parecido muy básico y descuidado, en comparación con los dos modelos anteriores. Además, su transmisión de calor no es tan eficiente como la del producto ganador.

¿Por qué la recomendamos?

La mejor:

Amplia compatibilidad con ollas y sartenes.

Funcionamiento sencillo.

Sistemas de seguridad muy adecuados.

A mejorar:

No transmite calor tan rápido como el modelo ganador.

Diseño descuidado.

Placa de inducción vitrocerámica portátil Severin

Durante las pruebas, lo que más me ha convencido de la placa de inducción portátil Severin es su rapidez para transmitir el calor, comparable a la del modelo ganador. Ofrece buena potencia y sistemas de seguridad completos, aunque su diseño es muy básico y genera más ruido durante el funcionamiento.

Placa de inducción portátil, de Severin. EL PAÍS ESCAPARATE

¿Es eficiente y segura?

Como ocurre con el resto de marcas, la placa de inducción portátil Severin y el también incorpora una zona de cocción con 2.000 W de potencia que, en este caso, sí he percibido que transmite el calor tan rápido como en el modelo ganador de la comparativa. No obstante, comparte el mismo problema de generar más ruido, seguramente a causa de la potencia con la que funciona.

La diferencia es que el diseño de esta placa también me ha parecido muy básico. Más allá de eso, el encendido y la regulación de la temperatura se realizan de manera sencilla mediante sus botones táctiles. Por supuesto, integra sistemas de seguridad, como la opción de programar un temporizador de apagado automático o la detección de recipientes no compatibles, en cuyo caso también se desactiva para evitar accidentes.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Calienta rápidamente.

Amplia compatibilidad con ollas y sartenes.

Funcionamiento sencillo.

Sistemas de seguridad muy adecuados.

A mejorar:

Diseño descuidado.

Genera un nivel de ruido considerable.

Preguntas frecuentes sobre placas de inducción portátiles

¿Vale la pena comprar una placa de cocina portátil?

Este dispositivo es ideal para campings, apartamentos pequeños o como apoyo extra en cenas familiares. Su tamaño compacto facilita el almacenamiento en cualquier armario cuando no se utiliza. La tecnología de inducción calienta los recipientes con una gran rapidez, lo que reduce el tiempo de preparación de los alimentos. Además, su superficie lisa es extremadamente fácil de limpiar.

¿Cuánto consume una placa de inducción portátil?

El consumo de este aparato depende de su potencia nominal, que suele oscilar entre los 1.500 W y los 2.100 W. Sin embargo, una placa de inducción portátil es muy eficiente, porque sólo genera calor en la base del recipiente, sin desperdiciar energía en el ambiente. El gasto real se calcula según el tiempo de uso y el nivel de intensidad seleccionado. Gracias a su velocidad, el consumo total por sesión de cocina es menor que en otros sistemas eléctricos. En España, el uso de este electrodoméstico supone un impacto reducido en la factura eléctrica mensual si se compara con los métodos tradicionales.

¿Qué gasta más luz, vitrocerámica o inducción?

La inducción gasta menos luz que la vitrocerámica convencional. Aunque la potencia de ambos sistemas sea similar, la inducción es un 20% o 30% más eficiente. La diferencia radica en la transferencia de energía: la vitrocerámica calienta una resistencia que luego transmite el calor al cristal y después a la olla; la inducción, por su parte, crea un campo electromagnético que calienta el metal del recipiente de forma directa. Este proceso elimina las pérdidas térmicas y acorta los tiempos de cocción, lo que deriva en un ahorro energético significativo a largo plazo.

¿Cuáles son las desventajas de una placa de inducción?

La principal limitación de este sistema es la necesidad de utilizar menaje compatible. Solo funcionan los recipientes con base ferromagnética; las ollas de barro, aluminio o vidrio no sirven sin un adaptador. Otra desventaja es el precio inicial, que suele ser más elevado que el de un fogón eléctrico básico. Además, el campo electromagnético puede interferir con algunos dispositivos electrónicos sensibles cercanos. Por último, el ventilador interno del aparato genera un ligero ruido durante su funcionamiento, algo que puede resultar molesto para algunos usuarios acostumbrados al silencio total de la cocina clásica.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 31 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.