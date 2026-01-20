Tu cuero cabelludo también necesita exfoliarse: esta es la mascarilla de arcilla que lo purifica y es ideal para cabellos grasos

Limpia en profundidad, desobstruye el exceso de sebo y purifica desde el interior.

Testada bajo control dermatológico, desobstruye en profundidad y reduce el sebo gracias a sus propiedades reguladoras y calmantes

Al igual que ocurre con los correctores según la necesidad de la piel, cada tipo de cabello requiere un cuidado específico, y todo empieza por la limpieza. Para melenas quebradizas, el champú de Nuggela and Sulé con cebolla es uno de los más recomendados, para los cabellos canosos, existen diferentes productos capilares y champús para canas con fórmulas específicas, y, cuando hay tendencia seborreica, los champús anticaspa se convierten en un básico.

Hoy la atención se centra en los cabellos grasos. El cuero cabelludo es una zona especialmente sensible, por lo que elegir un tratamiento adecuado es fundamental. De lo contrario, puede aparecer el temido efecto rebote.

En este contexto, esta mascarilla de arcilla dos en uno se convierte en una gran aliada para quienes sufren exceso de grasa y sienten que su melena parece sucia poco después de lavarla. Se trata de Scalp Advanced, de L’Oréal Professionel, capaz de limpiar en profundidad y mantener el exceso de sebo a raya.

“Sorprendida. La verdad que sí funciona”, ”buenísima” o “increíble. Cumple lo que dice”, son algunas de las opiniones de aquellos que ya la han incorporado a su rutina de cuidado capilar y le otorgan cinco estrellas sobre cinco. Así ha conseguido una excelente nota media de 4,3 en el gran comercio electrónico de Amazon.

Mascarilla de arcilla para pelo graso, de L’Oréal Professionel. AMAZON

¿Cómo actúa en el cabello?

Formulada específicamente para cabellos grasos, se trata de un tratamiento versátil dos en uno que puede utilizarse tanto como champú como mascarilla. Limpia, equilibra y purifica el cuero cabelludo para combatir residuos, sudor y exceso de grasa.

Capaz de transformar por completo la melena. AMAZON

El poder de la arcilla

Aprobada por dermatólogos, su fórmula concentrada contiene un 6% de arcilla, un ingrediente activo de grano fino capaz de desobstruir y exfoliar suavemente el cuero cabelludo para eliminar todo tipo de impurezas.

Además, está enriquecida con niacinamida, una forma de vitamina B3 conocida por su acción reguladora y calmante.

Método de uso

Existen dos formas de aplicación según el uso que se le quiera dar.

Si se utiliza como champú, se debe aplicar de manera uniforme sobre el cabello húmedo hasta formar espuma. Hay que emulsionar ligeramente con la yema de los dedos y evitar frotar en exceso para no estimular las glándulas sebáceas.

En cambio, cuando se emplea como mascarilla, el procedimiento varía: hay que dejarla actuar entre tres y cinco minutos y, después, aclarar con abundante agua.

Dos usos: champú o mascarilla. AMAZON

Resultados: los cambios que experimenta el cabello

Su eficacia ha sido científicamente probada. Los datos revelan un cabello más limpio, fresco y ligero desde el primer uso. Estos son los resultados observados:

78% menos de sebo en el cuero cabelludo.

Aumento del 24% en el volumen.

Así lo confirma un comprador satisfecho: “un producto imprescindible para el cuidado capilar. Su fórmula penetra profundamente, dejando el cuero cabelludo limpio y fresco. Después de unas semanas, el cabello luce más saludable y brillante”.

Así son los resultados antes y después de su uso. AMAZON

Preguntas frecuentes sobre la mascarilla de arcilla de L’Oréal Professionel

¿Cuánta cantidad contiene el producto?

250 ml.

¿Qué aroma tiene?

Una composición de lirios, lavanda y bergamota dan lugar a una brisa refrescante.

