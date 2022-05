4

Sidamma Naikodi, sin miedo a opinar. India

A pesar del crecimiento económico de las últimas décadas, India sufre altos niveles de pobreza, analfabetismo, epidemias, malnutrición y constantes violaciones de los derechos de las mujeres. Sidamma Naikodi lo sabe bien.

"Fui una de las primeras mujeres en unirme a Creative Handicrafts. La mayor dificultad estaba en mi vida personal. Era migrante, no hablaba el dialecto local y sufría maltrato de mi marido. Aquí las compañeras trataron de entenderme y ayudarme todo lo posible. El amor y el apoyo que me brindaron me ayudaron a superar aquellos momentos. Para mí, unirme a este equipo no solo suponía ser económicamente independiente, sino también tener a gente que me protegiera y cuidara, como una verdadera familia. Ahora soy una mujer segura de mí misma, sin miedo a expresar mi opinión. Se dice que después de cada noche oscura, hay un día más brillante. Ahora vivo los días más luminosos y estoy muy agradecida a todas las personas que me han ayudado".