5

Esa negación de la que hablan la doctora y el alcalde se palpa al hablar con algunos mayores en la ciudad, como Maria Sieka, de 73 años, propietaria de este quiosco situado en la plaza principal del pueblo. Sieka insiste en que el problema son los “miles de coches” y no las calderas. Minimiza además el impacto en la salud. “Yo tengo 73 años y no me preocupa. Tengo asma, pero se vive bien y sigo viva”, dice. “Hago ejercicio, nado, y tengo siete niños”, añade para certificar que está en forma.