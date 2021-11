5

Julio Iglesias: le va, le va, le va Obiang

"Teodorín Obiang Nguema Mangue, vicepresidente de Guinea Ecuatorial, ha logrado llevar a Malabo a Julio Iglesias para cantar ante lo más granado del clan Momgomo, el que se reparte todos los cargos administrativos y políticos del país, uno de los grandes productores de petróleo y gas del África subsahariana", informaba EL PAÍS en octubre de 2012. Al igual que en el caso de Bieber y su concierto todavía programado en Arabia Saudí, organizaciones como Human Rights Watch enviaron cartas al cantante pidiéndole que suspendiera la actuación e informándole de la situación de los derechos humanos en Angola y las condiciones de vida de sus habitantes, que viven con un dólar al día (las entradas para el concierto costaban entre 80 y 750 euros). Iglesias, finalmente, cantó. En una localidad preferente, el dictador Teodoro Obiang, hoy todavía en el cargo desde 1979. Durante una conversación con EL PAÍS posterior a la controversia, Iglesias aclaró: "Yo no he ido como investigador, he ido como cantante, y lo he pasado de maravilla".