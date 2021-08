3

El 10 de agosto de 2003, el dominical de 'The New York Times' publicó un reportaje sobre elBulli con Ferran Adrià en portada bajo el título 'The Nueva Nouvelle Cuisine'. 14 páginas dedicadas a la nueva cocina española que concluían que España se había convertido en la nueva Francia gastronómicamente hablando, tras siglos de hegemonía, y que supusieron un antes y un después en la proyección del chef y de su trabajo. Un año más tarde, la revista 'Time', eligió a Adrià como una de las 100 personas más influyentes del mundo.