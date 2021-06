1

Ahora mismo en el mundo hay 160 millones de niños y niñas trabajando. Uno de cada diez pequeños no tiene más remedio, según el último informe publicado este jueves por Unicef y OIT. En la imagen, Ibrahim, de 13 años, un refugiado de la República Árabe Siria, lleva una bolsa de pimientos que cosechó durante su trabajo como jornalero agrícola. "Si no tuviera que trabajar aquí, pasaría más tiempo en la escuela. Estudiaría más y me convertiría en profesor de mayor", cuenta a Unicef.