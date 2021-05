7

“Estoy en esta manifestación porque me nace, me gusta, soy feliz. Y también para que los jóvenes tengan un mejor futuro”, proclama Luz Nelly Vargas junto a la Plaza de Bolívar, el corazón de Bogotá. A sus 75 años salta y entona a todo pulmón el popular “a parar para avanzar”, el cántico que sale de los parlantes de los grupos de comparsas organizados por las centrales obreras. Usa tapabocas. Todavía no se ha vacunado, pero no le teme al contagio: “hace un mes estoy marchando, no me da pereza, y gracias a dios, nada”. Trabajó muchos años en una fábrica de licores, pero ahora se dedica a labores domésticas. Marcha casi a diario junto a su hijo René, de 52 años, “dándoles ánimos a los jóvenes”. Vienen de Soacha, un municipio aledaño a la capital que ha sido escenario de protestas, disturbios y la quema de un bus articulado esta semana. “Gústeles o no les guste, el paro no va a parar”, asegura.