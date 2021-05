1

Yadira, una mujer de 26 años y sus hijos Ibrahim y D’Angelo, de 8 y 11 años, esperan en el campamento de migrantes en Reynosa, tras ser expulsados por EE UU. La familia huyó de La Ceiba, en Honduras, porque ya no podía pagar las altas extorsiones que les pedían las pandillas y amenazaron con reclutarle al mayor de sus hijos. “Nos tocó salir de un día para otro. No me perdonaría nunca que a mi hijo lo hicieran esclavo de otros”, dice Yadira. El menor de los niños, Ibrahim, sufre de un asma que ha empeorado con el viaje y al dormir a la intemperie.