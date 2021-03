12

2017, sexto aniversario de la guerra

El 2 de marzo de 2017, Saja, de 13 años, juega al fútbol. "Me encanta; ​​no siento que haya perdido nada en absoluto", decía. Saja había perdido a sus cuatro mejores amigas (Fatima, Zahr’a, Cedra y Wala’a) en un ataque con bomba en el barrio de Bab Al-Nairab en el este de Alepo hacçia más de dos años. Ella perdió su pierna en el mismo ataque y con ella su sueño de ser gimnasta. Más tarde murió su hermano en otro ataque, pero ella mantenía la esperanza y hacía cada día un largo amino a la escuela Kasem Amin para continuar su educación. “Mi deseo para el futuro de Siria es que vuelva a ser como era. No más guerra. Espero que podamos salir y saber que volveremos sanos y salvos, que no saldremos y nunca volveremos a casa. Vivir como antes”, pedía.