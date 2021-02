Probamos las mejores toallas para el pelo con secado rápido del mercado

Nuestra experta ha elegido la toalla Buluri como la mejor toalla para el pelo de las cuatro analizadas, debido al elevado grado de absorción y secado rápido que ofrece. A la venta en tres unidades, presenta unos buenos acabados de fabricación y un bello diseño.

Un cabello bonito precisa de diversos cuidados. No solo se trata de elegir el mejor champú, acondicionador o secador acorde a nuestras necesidades. O de cepillarlo a lo largo del día varias veces. El momento en el que salimos de la ducha, nos ponemos el albornoz y nos recogemos con una toalla el pelo hasta que lo secamos también es importante. Por eso, en esta ocasión os hablamos de las mejores toallas para secar el cabello.

¿Cómo hacer para que el cabello se seque rápido?

A este respecto, existen modelos pensados de manera específica para secar nuestro cabello que se caracterizan por absorber la humedad acumulada de forma bastante rápida y sin que sufra daños; así, el tiempo que luego invertimos con el secador es menor. Las hay de dos tipos, de algodón y de microfibra. Aunque su finalidad es la misma, pero se diferencian en un par de detalles importantes: las primeras no absorben tan rápidamente como las segundas y tienden a pesar un poco más.

Por el contrario, resultan más suaves al tacto. Además, el diseño de estas toallas para el pelo de secado rápido es distinto al de un modelo al uso. La razón es que incorporan un botón y un ojal para que la toalla quede como un turbante completamente fijo, que nos permita desplazarnos por la casa haciendo otras tareas mientras esperamos a que la humedad del cabello empape la toalla.

¿Cuál es la mejor toalla para secar el cabello?

Para realizar esta comparativa, se han seleccionado los siguientes modelos: Buluri, toalla para el cabello (9,5), Duncan Aztex (8,25), Elexcare, toalla turbante (8,5) y Zollner, toalla turbante (8,5). Los criterios tenidos en cuenta en sus respectivos análisis son los siguientes:

• Diseño: referido a la calidad de los acabados y también al color, aunque este último es un criterio subjetivo.

• Capacidad de absorción: ¿Absorbe bien y rápido la toalla? ¿Ayuda a que el cabello se seque más rápido?

• Textura: ¿Cómo resulta la toalla? ¿Es suave al tacto?

• Experiencia de uso: es un compendio de los tres criterios antes señalados a los que se añaden otros como el tipo de rizo de la toalla, si esta ha cumplido con nuestras expectativas, si el turbante permanece fijo o por el contrario se mueve…

Comparativa de las mejores toallas para el pelo

Estas cinco toallas para el pelo se han probado a lo largo de varias semanas. Así, después de cada ducha, utilizábamos una para comprobar su calidad, el tacto de su textura, si absorben bien la humedad del cabello…

Ha resultado una comparativa muy reñida porque todas ellas cumplen con su cometido a la perfección y esto se refleja en las puntuaciones recibidas en cada uno de sus apartados. La que ha obtenido la puntuación más alta es la toalla de la firma Buluri. Disponible en packs de dos y tres unidades, su microfibra resulta especialmente absorbente y sus colores han sido los que más nos han gustado. Su sensación al tacto es muy agradable.

FICHA TÉCNICA • Material: microfibra. • Dimensiones: 260 x 206 x 54 mm. • Colores: marrón, gris, rosa. • Otros: disponible en packs de dos y tres unidades.

Toalla para el pelo Buluri

Se puede adquirir en dos packs, en función de nuestras necesidades: en uno vienen dos toallas y en el otro tres. Los resultados que han proporcionado las toallas de esta firma son positivos y están en línea con las impresiones que han dejado sus competidoras, aunque cabe destacar que su suavidad al tacto y la capacidad de absorción y secado rápido nos parecen las mejores. Además, lavándolas y secándose adecuadamente no desprenden olor, por lo que se pueden guardar tranquilamente en el cajón hasta el próximo uso.

La toalla para el pelo Buluri tiene un tamaño de 260 x 206 mm, luce bonitos colores y, al fijarla a modo de turbante, la sujeción proporcionada cumple con lo esperado.

Lo mejor: capacidad de absorción y secado rápido. Lo peor: nada reseñable. Conclusiones: disponible en un pack de tres unidades (hay otros con dos), esta toalla para el pelo presenta buenos acabados de fabricación, un diseño bonito y un alto grado de absorción sin renunciar a la ligereza.

Nuestra elección Suavidad al tacto, buena capacidad de absorción y secado rápido. Este modelo de toallas para el pelo pueden lavarse y secarse sin desprender olor alguno y su sujeción al cabello es óptima.

Toalla para el pelo Elexcare

El aliciente de esta toalla para el pelo es que viene en un pack de dos unidades, una ventaja a tener en cuenta frente a los modelos que se comercializan individualmente. Además, es posible escoger entre varios colores como, por ejemplo, el blanco o el coral. Cada una de ellas tiene un tamaño de 650 mm de largo y 280 mm de alto, y al igual que otras propuestas seleccionadas se puede meter en la secadora (a una baja temperatura) y en la lavadora a una temperatura de hasta 60°C.

La toalla para el pelo Elexcare se enrolla al cabello fácilmente y su correa de goma y botón facilitan que el turbante quede inmóvil. Fabricada en microfibra, la toalla se siente cómoda, no pesa, es suave al tacto y no deja pelusas. Su grado de absorción es bueno. El tejido del que está hecha permite que se seque rápido.

Mejor relación calidad-precio Disponible en un pack de dos unidades, su tamaño es de 650 mm de largo y 280 mm de alto. Está fabricada en microfibra por lo que la toalla se siente cómoda y liviana y tampoco deja pelusas.

Toalla para el pelo Zollner

Disponible en tres colores (blanco, gris y rojo) para que escojamos el modelo que más nos guste, su apariencia es la de una toalla normal. Al tacto, el rizo que tiene es bueno y se nota cierta suavidad, lo que se agradece. En su fabricación no se ha utilizado microfibra, sino 100% algodón con un gramaje de 360 g/m². El largo de la toalla es de 640 mm.

Lo que hace distinta a la toalla para el pelo Zollner a una toalla normal —al igual que sucede con el resto— es que en uno de sus extremos incorpora un ojal que se introduce en el botón cosido que hay para la zona de la nuca. La toalla se convierte así en un turbante. Al estar el ojal y el botón muy bien cosidos, esto ayuda a que el turbante quede encajado y no se mueva o se deshaga. La humedad la absorbe de forma relativamente rápida, por lo que al cabo de unos minutos el cabello está listo para que le pases el secador y lo peines. El fabricante indica que se puede meter en la lavadora a una temperatura de hasta 60°C.

Gramaje de 360 g/m² Fabricada en 100% de algodón, el rizo que es equipa es bueno. Ojal y botón se encuentran bien cosidos lo que favorece que el turbante quede encajado y no se mueva ni deshaga.

Toalla para el pelo Duncan Stewart Aztex

Junto a la propuesta de la toalla turbante de Zollner, son las únicas fabricadas en algodón 100% y, además, sus respectivos precios solo incluyen una unidad y no varias como ocurre con sus adversarias. ¿Colores disponibles? El abanico es el más amplio: desde el blanco al negro, pasando por el rosa, el púrpura o el gris.

La toalla para el pelo Aztex desprende un poco de pelusa las primeras veces que la utilizas hasta que acaba por desaparecer. No obstante, se percibe que el gramaje es de calidad y el tacto bueno. Su capacidad de absorción es correcta, pero comparándola con otras propuestas no es tan rápida y la toalla cuando está mojada pesa ligeramente más. Aun así, es un modelo que cubre a la perfección con el objetivo de este tipo de propuestas para el cabello.

En numerosos colores Es un modelo que se vende en numerosos colores. Su gramaje se percibe de calidad y el tacto es óptimo. La capacidad de absorción es más que suficiente para cumplir la misión para la que está creada.

¿POR QUÉ DEBES CONFIAR EN MÍ?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

