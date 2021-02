¿Sin espacio para la bicicleta? Diez soportes prácticos para guardarla en casa, el trastero o el garaje

Guardar bicicletas en poco espacio no es tarea sencilla. El boom de este tipo de vehículos que surgió desde que estalló la pandemia de covid en países como España es un reflejo de los cambios de hábitos que estamos viviendo. Sin embargo, almacenar no solo una sino varias bicicletas en una misma casa y en ciudades donde las viviendas suelen ser de menor tamaño solo es posible buscando soluciones alternativas. Ya no sirve con almacenar la bici en un rincón del hogar, sino que necesitamos los productos adecuados para llevarlo a cabo, primando la seguridad ante todo.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado por ti una serie de buenas opciones —y muchas de ellas realmente económicas— para conseguir una mejor distribución del espacio disponible en el hogar. Hablamos de soportes de distintas tipologías: ya sean de pie, de suelo o de pared. Incluso aquellos que se instalan en el techo. Cualquier lugar es idóneo (una terraza, el jardín o una pared) siempre y cuando encontremos el accesorio que nos venga bien y cumpla nuestras necesidades. A continuación, te presentamos diez propuestas para almacenar la bicicleta de la mejor forma posible:

Set de dos soportes verticales

Ofrecen un mecanismo práctico de almacenamiento en posición vertical y son aptas para cualquier modelo de bicicleta. En conjunto soportan un peso de 50 kg, ya que están elaborados en chapa de acero. Resultan perfectos para alinear varias bicicletas en una misma pared. El lote incluye tornillos y tacos de montaje. “Una vez sujetos a la pared son muy estables; con la bicicleta colgando no se mueven ni tienen holgura”, afirma un usuario.

Compra por 12,99 € en Amazon

Gancho de ángulo variable

Un accesorio discreto a la par que funcional. La abertura donde se coloca la rueda (mejor colocarla en diagonal cuando la vayamos a fijar) es variable y se adapta a un gran número de tamaños de neumáticos. El gancho viene revestido con de goma para proteger las superficies. Soporta hasta 15 kg de peso y necesita de dos anclajes. Su tamaño es: 27,4 x 14,7 x 6,6 cm. “Soporte muy bueno. Dos tornillos y listo: ¡ya puedes colgar tu bici! Me gusta que sea sencillo y efectivo”, dice un usuario.

Compra por 8,99 € en Amazon

Soporte para pedales con protección

Una solución idónea para todos aquellos que deseen guardar varias bicicletas en posición vertical unas debajo de otras. Su ángulo de suspensión impide que las bicicletas más pesadas (como las eléctricas o las de montaña) se inclinen hacia delante. Sirve para distintos modelos, incluso aquellas bicis que portan neumáticos de 29 pulgadas. El lote viene con dos almohadillas adhesivas para evitar arañazos y manchas al contacto con las superficies. Soporta una carga de 30 kg.

Compra por 18,90 € en Amazon

Soporte plegable con protector en sus agarres

Ideal para zonas estrechas como terrazas, pasillos o trasteros de reducido espacio. Es capaz de soportar hasta 20 kg de peso y se puede plegar en caso de que ya no lo necesitemos usar. Ofrece un protector en sus dos agarres para evitar arañar el marco de la bicicleta. La distancia con la pared es la suficiente para darle una estabilidad adecuada: 28 cm. “Buen sistema. Es robusto y de fácil montaje. Aguanta perfectamente el peso de una bicicleta de adulto”, afirma un usuario.

Compra por 19,99 € en Amazon

Soporte plegable con diseño de 180 grados

El mecanismo de este portabicicletas de pared es tan simple como efectivo. Solo necesitaremos desplegar sus rieles hacia abajo y colocar la rueda delantera en ellos. Además, puede girar 180 grados. En Amazon reúne una nota muy elevada: 4,8 sobre 5 estrellas. “Un sistema muy cómodo de utilizar una vez instalado. Permite sujetar la bicicleta en vertical sin tener que levantarla a pulso. La posibilidad de girar hacia los lados también ayuda a que sea más versátil”, indica un cliente.

Compra por 66,09 € en Amazon

Soporte de suspensión al techo

Una solución conveniente si ya no nos queda apenas espacio en el garaje o el trastero. Este accesorio funciona a través de poleas y una práctica correa. Podemos colgar y descolgar la bicicleta con facilidad gracias a este sistema y sus ganchos se encuentran forrados de goma para no dañar las superficies. Válido para cualquier tipo de bicicleta y para techos de hasta 4 metros de alto. “Perfecto para reducir espacio en trastero y de fácil montaje. Muy cómodo para subir y bajar la bicicleta”, dice un usuario.

Compra por 12,99 € en Amazon

Soporte de suelo vertical

Aunque también existen otras posibilidades en el mercado para almacenar nuestra bicicleta sin recurrir a ninguna pared. Es el caso de este accesorio para colocar la bici en vertical. Fabricado en acero, consta de cuatro puntos de apoyo protegidos con goma y soporta bien cualquier tipo de bicicleta de hasta 27 pulgadas y con neumáticos no más anchos de 60 mm. Se monta en tan solo 10 minutos y puede soportar pesos de hasta 30 kg. “Cumple su cometido y es fácil de montar. Reduce el espacio considerablemente”, comenta un usuario.

Compra por 54,97 € en Amazon

Soporte de suelo de acero galvanizado

Otra opción es hacernos con este producto desmontable en dos piezas. Una forma sencilla de guardar la bicicleta sin necesidad de colgarla en ningún sitio y favoreciendo su estabilidad. El soporte está hecho en acero galvanizado para una mayor durabilidad y es compatible con ruedas de 3,1 a 5,8 cm de grosor. “Sin duda el mejor soporte para bicicletas de 27,5 y 29 pulgadas. Se quedan muy estables. Tengo niños en casa y con este soporte no me da miedo que las toquen”, sostiene un usuario.

Compra por 25,99 € en Amazon

Caballete para rueda posterior

Para todos aquellos que anden buscando un soporte que, además de aportar un extra de almacenamiento sirva para llevar a cabo las tareas de reparación y mantenimiento de la bicicleta, han dado con el producto adecuado. Ocupa muy poco espacio, es compatible con todo tipo de bicicletas (incluidas las de tipo MTB de 29 pulgadas) y gracias a sus dos soportes regulables se adapta a cada tipología de horquilla. “Es muy útil para poder limpiar la bici, la cadena e incluso dejarla estacionada”, comenta un cliente.

Compra por 27,85 € en Amazon

Aparcadero de tres bastidores

Ideal para zonas exteriores como el jardín o para lugares donde el espacio escasea, como en las plazas de parking. Incluso, puede anclarse a la pared en caso de que nos venga mejor. El producto se adapta a todo tipo de bicicletas, incluidas las de montaña. El material está protegido para resistir los rigores del clima. Viene con un kit de fijación. “La compré para guardar las bicis y el soporte aguanta perfectamente. Yo lo tengo sin atornillarlo al suelo y va muy bien”, indica un usuario.

Compra por 25,99 € en Amazon

