Cecilia Rosado. Directora del Máster en Derecho Autonómico del Instituto de Derecho Público. Rosado era la secretaria del tribunal que supuestamente evaluó a Cifuentes. La Fiscalía le pide 21 meses de cárcel por haber falsificado el acta, una pena menor que la solicitada para las otras acusadas al haber colaborado con la investigación. En el juicio, Rosado reconoció que creó un acta "de un hecho que no había ocurrido", aunque poco después superó el miedo y lo denunció ante el ministerio público. La profesora explicó que se sintió presionada por su jefe, el catedrático Enrique Álvarez Conde, y por María Teresa Feito, asesora de la Comunidad de Madrid. En una de las llamadas, según declaró, Feito le dijo: "Si no me envías el acta, Cifuentes os va a matar a vosotras y al rector”.