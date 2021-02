2

Halimah es madre de tres hijos. Tiene 47 años y hace cuatro que está viuda. Su marido murió de tuberculosis a los 46, tras sufrir de dermatitis durante años. Ella está muy débil, malnutrida, se reconoce demacrada y sufre de bronquitis crónica. El médico le ha indicado que procure no utilizar el agua del río cercano, ni los productos derivados de él, pero, no tiene alternativa, no puede cambiar su forma de vida.