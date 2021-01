Las cámaras (domésticas) seducen a las empresas

Como ocurre con otras herramientas tecnológicas, las pymes se resisten a utilizar las webinar por miedo, porque no lo ven suficientemente relevante para sus negocios o porque creen que la inversión no compensa. "Desde nuestra experiencia, muchos comercios o pequeños negocios no están acostumbrados a utilizar las videoconferencias, bien por desconocimiento o por no estar dados de alta en aplicaciones como las que ofrece Google Meet, Zoom, Teams o Skype", explica Javier Castro, consejero delegado de BeeDigital. Una situación que ha obligado a los expertos a efectuar una labor didáctica con clientes y proveedores para enseñarles las ventajas de usarlas "y ser tan productivos como antes de la pandemia".

Castro reconoce que el camino en materia de digitalización será largo. "Apenas el 37,7% de las pymes tiene página web y, de estas, tan solo el 6,9% presenta alguna funcionalidad de e-commerce", a pesar del baño de realidad que han supuesto las restricciones de movilidad derivadas de la covid. Las pymes "están comprobando que estos eventos digitales se convierten en un complemento para otras acciones de marketing, publicidad o venta telefónica. Las webinar permiten explicar de una forma más amplia y didáctica nuestros servicios y cómo sacar provecho de esta transformación digital", añade Castro.