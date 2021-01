Descuentos para la cuesta de enero: cómo ahorrar en la cesta de la compra o la tarifa del móvil

Durante las navidades en todos los hogares se han aumentado los gastos. Grandes comilonas, regalos para las fiestas, ropa nueva… Todos estos gastos extra que se tienen a finales de diciembre sumado a las subidas de precios y tasas que hay cada inicio de año, hacen que en el primer mes del año nos encontremos con la temida cuesta de enero.

Enero es un mes perfecto para iniciar propósitos de año nuevo, y uno de ellos puede ser ahorrar más. Para ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda revisar nuestras costumbres para poder ajustar los gastos sin tener que realizar grandes esfuerzos. Si eres una persona muy organizada, una buena idea para revisar estos gastos es fijar un presupuesto. Esto te permitirá saber cuánto gastar y reducirá el despilfarro en la economía de tu hogar.

Aunque intentemos reducir nuestro gasto durante este mes para reponernos de las navidades, aún tendrás que hacer compras, contratar o renovar servicios. Por eso hemos recopilado las mejores promociones de enero para ti, sigue leyendo para poder ahorrar al máximo en tus compras durante la cuesta de enero.

ALIMENTACIÓN

Está claro que algo en lo que no podemos escatimar es en la comida. Por mucha cuesta de enero a la que nos enfrentemos, la compra en el supermercado es esencial. Y si queremos darnos un pequeño caprichito durante este mes sin pasarnos de la raya, pedir algo de comida a domicilio siempre es una magnífica opción. Sobre todo, teniendo en cuenta que con estas fechas tan ajetreadas, a veces no tendrás tiempo ni para preparar un plato de pasta.

El Corte Inglés

En El Corte Inglés vas a encontrar múltiples formas de ahorrar este mes. La oferta que más podrás disfrutar es la del 70% en la segunda unidad de una gran selección de productos, no solo de alimentación. También podrás conseguir esta promoción en droguería y perfumería.

Además, algunas marcas de conservas y refrescos o bebidas vegetales tienen ahora mismo disponible una promoción del 3x2. E incluso podrás aprovechar el 4x3 en una selección de zumos.

Pero eso no es todo, si buscas bien en la página del supermercado podrás utilizar alguno de los códigos de descuento disponibles. Como por ejemplo, el de 5€ en una selección de fiambres y productos cocidos.

DIA

Hacer tu compra del supermercado online en DIA implica poder utilizar alguno de sus cupones de descuento y ahorrar 7€ en tu pedido o un 10% con el envío express. Además de los códigos promocionales, podrás encontrar ofertas exclusivas de la página web como un 50% en la segunda unidad de productos seleccionados.

Lo mejor de todo es que si eliges programar tu compra y tu pedido es superior a los 70€ no tendrás que pagar nada por el envío.

Just Eat

Como decíamos antes, si por cualquier motivo no tienes tiempo para preparar la comida en estas semanas tan ajetreadas, puedes darte un capricho y pedir a domicilio con Just Eat. Si aprovechas los descuentos de hasta el 50% en restaurantes seleccionados, este capricho no se saldrá de tu presupuesto mensual.

TELEFONÍA

Con el nuevo año, muchas compañías telefónicas sacan promociones con las que puedes ahorrar bastante en tu presupuesto mensual. Nosotros te recomendamos comparar las diferentes tarifas de cada compañía para asegurarte de que estás consiguiendo la mejor opción con relación calidad-precio. Y recuerda prestar atención a los plazos de la promoción y el tiempo de permanencia.

Yoigo

En Yoigo ahora mismo cuentas con descuentos del 20% durante los primeros 6 meses que contrates tu tarifa de fibra y móvil. Además, a esa tarifa podrás añadirle otras líneas móviles adicionales con un 50% de descuento permanente. ¿Y lo mejor de todo? El código de descuento que te ofrecemos para la tarifa SINFÍN, con él podrás ahorrar 5€.

Orange

Orange suele contar con promociones irresistibles para nuevos clientes. Ahora mismo tienen activa una del 50% en todas sus tarifas durante los 3 primeros meses de contratación, es decir, hasta marzo de 2021. Escoge lo que más te convenga: fibra y móvil o solo móvil.

Vodafone

También en Vodafone podrás disfrutar de tu tarifa de fibra y móvil a mitad de precio durante los 3 primeros meses. Pero eso no es todo, este mes tienen una promoción irresistible para estudiantes. Por solo 32€ al mes los más jóvenes podrán tener fibra y fijo en su hogar con Vodafone Yu.

FARMACIA

La sección de farmacia no podía faltar. Siendo enero uno de los meses más fríos del año, es muy común que aparezcan resfriados. Y por supuesto, las mascarillas van a seguir siendo esenciales en estos primeros días de 2021. Aquí te dejamos las mejores promociones en farmacias online.

Dosfarma

Dosfarma es una de nuestras opciones favoritas para comprar productos de farmacia. Cuenta con una variedad muy amplia y varios cupones activos. Algunos de ellos serán para productos específicos como el 70% que tienen en la segunda unidad de pañales Dodot. Sin embargo, en Dosfarma también cuentan con códigos genéricos del 11% o 14% adicional para empezar ya con las rebajas de enero.

Farmaciasdirect

Otra opción si lo que estás buscando es códigos de descuento es Farmaciasdirect. Como en la opción anterior, aquí podrás encontrar multitud de códigos específicos. Y si es la primera vez que realizas una compra en su web podrás utilizar el cupón Farmaciasdirect del 7% adicional para el primer pedido.

