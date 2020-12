Descuentos en juguetes: llega la cuenta atrás para hacernos con los mejores regalos el día de Reyes

Cada año la noche del 5 de enero hace que miles de niños preparen un vasito de leche, polvorones, agua… En cada casa se deja una ofrenda distinta, lo que es común a todas es que los más pequeños tarden en dormirse, nerviosos por la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar. Después de un año tan atípico como el 2020, empezar el nuevo año con las caras de ilusión de los pequeños del hogar abriendo sus regalos, es una experiencia increíble. Seguro que ya han escrito la carta y tienes en la lista un montón de juguetes para satisfacer sus deseos. Como siempre, te recomendamos no dejarlo para el último momento, ya que todos los años, los juguetes más demandados acaban agotándose los días anteriores a la noche de Reyes.

Aunque no queda mucho tiempo hasta la gran noche todavía tienes opciones. En EL PAÍS Escaparate hemos querido reunir las tiendas online donde aún puedes comprar juguetes y que lleguen a tiempo para la noche de Reyes. Lo mejor de todo es que todas estas opciones cuentan con descuentos para que enero no se haga muy cuesta arriba y disfrutar de un día de ilusión con los más pequeños no sea un dolor para el bolsillo.

El Corte Inglés

El Corte Inglés es la apuesta segura para comprar regalos de Navidad. No solo por sus promociones, aunque ya solo con eso deberían convencerte. Ahora mismo cuentan con juguetes con hasta 33% de descuento o hasta 23% si buscas juguetes electrónicos. Además, al comprar juguetes de la marca El Corte Inglés podrás disfrutar de su promoción de 3x2. Por si fuera poco, los gastos de envío en juguetes son gratuitos.

Una amplia variedad de juguetes cuentan con entrega o recogida en el mismo día, por lo que podrás apurar más en tus compras. Y por supuesto, contarás con la garantía de devolución de El Corte Inglés hasta el 15 de enero, por lo que tendrás tiempo suficiente después del gran día.

Además, juguetes muy demandados como el Baby Yoda, aún están disponibles en su catálogo online.

Amazon

Si buscas garantía de que tus regalos llegarán a tiempo, Amazon es la mejor opción. Cada día en sus ofertas flash podrás encontrar descuentos de hasta 70%. Y además, en la sección de juguetes infantiles hay rebajas de hasta el 50%.

Y si estás buscando como loco la muñeca cantarina de Frozen 2, tenemos una buena noticia. Aún puedes comprarla en Amazon y recibirla con el envío prime. Además, algunos modelos están rebajados.

ToysRUs

En la gran tienda de juguetes vas a poder comprar con descuentos irresistibles de hasta mitad de precio. Un descuento directo en cientos de artículos sin un mínimo de compra. LEGO, peluches, muñecos, disfraces… Y lo mejor de todo es que podrás combinar estos descuentos con un cupón promocional exclusivo de 3, 6 o 10 euros adicionales a tu pedido. Cuanto más gastes, mayor será el ahorro disponible.

Recibe tu compra en casa o en un punto de recogida cercano sin tener que pagar gastos de envío cuando tu pedido supere los 40 euros. Y si necesitas cambiar algo, no te preocupes, contarás con un plazo muy amplio. Hasta el 4 de febrero aceptarán las devoluciones.

Bebitus

En el outlet de juguetes y regalos de Bebitus podrás ahorrar hasta un 99%. En serio, no es una broma. Es el lugar ideal para regalar a los pequeños que viven sus primeras Navidades. Encontrarás peluches muy variados, alfombras de actividades, muñecos… E incluso juguetes para niños y niñas más mayores como LEGO, kits de maquillaje, muñecas…

El outlet de Bebitus no será el único lugar donde encontrarás promociones, en su apartado de Super Promos podrás ver todas las opciones de ahorro de la tienda. Y por si fuera poco, podrás conseguir el envío gratuito si tu compra supera los 65 euros. ¿Y la devolución? Tendrás hasta el 15 de enero para devolver algún artículo.

Fnac

Para los fans de DC, Star Wars, Marvel o Harry Potter, regalar en Fnac es una opción ideal. No solo encontrarás juguetes de estos universos, te recomendamos que eches un vistazo a todo el catálogo, seguro que encuentras lo que estabas buscando. Y si te haces socio de Fnac tendrás un descuento asegurado en cientos de artículos.

Cash Converters

Los juguetes que encontrarás en Cash Converters han tenido una vida anterior, pero tú podrás filtrar por su estado: perfecto estado, buen estado o usado. Es una forma de ahorrar hasta un 30% y contribuir a la reutilización. Además, todos los juguetes cuentan con dos años de garantía, por lo que no tendrás que preocuparte de nada.

eBay

Si estás buscando como loco un juguete que no puedes encontrar en ningún lugar, seguro que en eBay está. Tienes una gran selección de juguetes nuevos con envío gratuito por tiempo limitado, para asegurarte de que llega a tiempo.

También podrás comprar por universos, como Harry Potter, Star Wars o Playmobil de todo tipo. Si comparas podrás ahorrar hasta un 53% en los mejores juguetes. Y recuerda que eBay también es conocido por vender artículos de segunda mano, los juguetes no son una excepción.

Tutete

Los juguetes que encontrarás en el apartado de ofertas de Tutete, tienen descuentos directos de hasta el 40%. Si quieres hacer un regalo original, te recomendamos que veas su catálogo. Hay opciones de regalo para todas las edades y lo podrás recibir de manera gratuita superando los 60 euros de compra.

