Los mejores patinetes eléctricos (y de grandes marcas) para la ciudad: Cecotec, Xiaomi o SmartGyro

Nuestra experta ha elegido el SmartGyro Rockway como el mejor patinete eléctrico de los cuatro modelos analizados. Su alto rendimiento, la potencia del motor y su gran sistema de iluminación lo hacen superior al resto.

Los patinetes eléctricos se han convertido en una alternativa a la movilidad cada vez más habitual en las grandes y pequeñas ciudades. Así, es habitual comprobar cómo sus habitantes se desplazan cómodamente sobre ellos para llegar a sus lugares de destino.

¿Por dónde pueden circular los patinetes eléctricos? ¿Qué velocidad alcanzan?

A este respecto, y ante la falta de una regulación específica que llegará, presumiblemente, este mismo año, la Dirección General de Tráfico ha establecido una serie de normas relacionadas con esta clase de Vehículos de Movilidad Personal (VMV) que es necesario respetar a la subirse a un patinete eléctrico. Por ejemplo, la velocidad máxima a la que las personas se pueden mover en patinete eléctrico es de 25 km/h. Además, no se pueden utilizar auriculares, queda prohibido circular por la acera, los sistemas de iluminación y timbre son recomendables…

¿Es obligatorio llevar casco en patinete eléctrico?

Aunque son los propios ayuntamientos los que legislan el uso del casco, por una cuestión de seguridad todos los usuarios deberían llevarlo. En cualquier caso, el Reglamento General de Circulación sí especifica que no usar este elemento de protección cuando es obligatorio hacerlo acarrea una sanción elevada. Y, sin más preámbulos, nos metemos de lleno para contaros nuestra experiencia a bordo de los mejores patinetes eléctricos que se pueden encontrar en plataformas como Amazon o PcComponentes.

¿Qué modelos hemos elegido de patinetes eléctricos?

En esta comparativa, hemos seleccionado cuatro patinetes eléctricos de las principales marcas y ninguno de ellos cuenta con sillín o asiento. Son los siguientes: Cecotec Bongo Serie S Unlimited (8,5), Cityboard Aldo S500 (7,75), SmartGyro Rockway (8,75) y Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 (8,25).

Entonces, ¿en qué debemos fijarnos a la hora de comprar el mejor patinete eléctrico? En este análisis, se han valorado fundamentalmente los siguientes criterios:

- Diseño: aunque para algunos usuarios la estética es un argumento de compra importante, hay que tener en cuenta otros como el peso del patinete eléctrico, sus dimensiones, acabados de fabricación o el sistema de plegado.

- Potencia: cuanto mayor sea esta potencia mucho mejor, sobre todo a la hora de subir cuestas o pendientes inclinadas.

- Seguridad: qué tipo de sistemas de frenado incorporan y su eficacia, la iluminación que ofrecen sus luces delanteras y trasera, intermitentes…

- Autonomía: este valor se mide en kilómetros y los fabricantes ofrecen una u otra cifra. Esta autonomía es aproximada dado que hay que tener en cuenta distintas variables que influyen en la conducción: el peso de la persona, la velocidad a la que se desplaza, si hay o no viento, si el terreno tiene desnivel...

Así los hemos probado

A lo largo de varias semanas, hemos probado cada uno de estos cuatro patinetes eléctricos principalmente por la calzada y el carril bici (incluye pendientes y bajadas) del municipio madrileño de Villanueva de la Cañada, la localidad donde resido, para comprobar cómo se comportan y qué rendimiento proporcionan. También por algunos de sus caminos de tierra.

El patinete ganador ha sido el modelo SmartGyro Rockway, que incorpora una batería de 800 vatios de potencia y una buena autonomía que garantiza al usuario una muy buena experiencia en el uso de estos vehículos de movilidad personal. Asimismo, dispone de un doble sistema de amortiguación y otro de iluminación que nos parece de los mejores.

Patinete eléctrico SmartGyro Rockway: nuestra elección

Presenta un excelente acabado y transmite sensación de durabilidad, resistencia y robustez. Plegado, tiene unas dimensiones de 119 x 450 x 23 mm y sus 22 kg de peso exigen que saques fuerza para transportarlo. Una vez lo despliegas, enseguida te llama la atención sus ruedas de 10 pulgadas.

FICHA TÉCNICA • Motor: 800 vatios. • Tamaño de las ruedas neumáticas: 10 pulgadas. • Dimensiones: plegado: 119 x 450 x 23 mm. Desplegado: 119 x 130 x 60 mm. • Peso: 22 kg. • Máximo peso soportado: 120 kg. • Velocidad: 45km/h, autolimitado por ley a 25 km/h. Selección de tres velocidades. • Autonomía y batería: batería de litio de 13.000 mAh 48V y autonomía de hasta 45 kilómetros. Tiempo de carga máxima siete horas. • Otros: freno de disco delantero y trasero, doble amortiguación delantera y trasera, dos intermitentes traseros, luz frontal y de freno, luces LED en los laterales, display multifunción (distancia recorrida, duración de la batería, velocidad km/h…), apagado automático y estructura de aluminio.

Mientras, en la zona del manillar este patinete eléctrico SmartGyro Rockway tienes unos puños suaves al tacto que resultan cómodos de sujetar, un botón para activar las luces intermitentes que el patinete incorpora a ambos lados de la base donde reposan los pies, un claxon digital, un timbre como los de toda la vida y un display que proporciona diferentes datos. Así, puedes consultar qué velocidad escoges (la máxima son 25 km/hora), la capacidad que le resta a la autonomía (la máxima son 45 km y el tiempo de carga en torno a las siete horas) o la distancia que ha recorrido.

¿Qué tal la experiencia de uso? Ha resultado positiva y te permite desplazarte no solo por lugares urbanos sino caminos un poco más irregulares con algo de gravilla o tierra. Que incorpore un motor de 800 vatios le otorga la potencia suficiente para que subir terrenos inclinados cueste menos. La suspensión delantera y trasera es otro punto a su favor. También su rápida aceleración y el sistema de frenado que, además de suave, es efectivo. Con LEDs adicionales de color azul en su base, la luz que proyectan su foco delantero y luz de freno trasera ha cumplido con nuestras expectativas.

Lo mejor: su alto rendimiento y la potencia del motor. Lo peor: sus 22kg de peso y que es la opción con un precio más alto. Conclusiones: ofrece en su conjunto características equilibradas, una buena autonomía y una potencia elevada. Responde bien en las situaciones propias del día a día, con la ventaja de ofrecer un sistema de iluminación muy completo.

Compra por 706,50€ en Amazon

Patinete eléctrico Cecotec Bongo Serie S Unlimited: la alternativa

Su experiencia de uso deja un agradable sabor de boca, entre otros motivos porque su sistema de frenado es muy eficaz, las bajadas las coge a una muy buena velocidad, la aceleración es óptima y en las cuestas o superficies empinadas cumple. Incluso en superficies que tienden a la irregularidad, aunque en este último caso y en ciertos momentos notas como la batería vibra levemente. A este respecto, el fabricante la ubica debajo de la tabla donde colocas los pies; una tabla fabricada en bambú, detalle que le aporta un toque distinto y que nos ha gustado. También que esta batería, con una autonomía máxima de 45 km, sea extraíble porque así la puedes sustituir por otra de repuesto mientras recargas la primera.

Con una potencia máxima de 750 vatios, el patinete eléctrico Cecotec Bongo Serie S Unlimited dispone de un doble disco de freno (delantero y trasero) así como un sistema de tracción trasera con buenos resultados. Eso sí, carece de sistema de suspensión. Incorpora, por otra parte, neumáticos Tubeless de 10 pulgadas con diseño anti reventones.

Ya en el manillar encontrarás el timbre y una pantalla que refleja los kilómetros por hora que alcanzas (al modo Sport que alcanza los 25 km/h tienes que añadir el Eco y Confort), la capacidad de la batería (su carga es bastante rápida), los kilómetros totales recorridos y los que hiciste en el último viaje. Además, no falta el acelerador, un manguito para el freno delantero y otro trasero. Desde el botón rojo de la parte central no solo eliges el modo de conducción que prefieras, sino que activas sus luces delantera y trasera (esta última parpadea cuando frenas). Su luminosidad es correcta. El diseño del manillar no es plegable.

Compra por 615,15€ en PcComponentes

Patinete eléctrico Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2: mejor calidad-precio

Sigue la línea continuista de su antecesor, el patinete eléctrico Mi Electric Scooter Pro que nuestra compañera Laura Pajuelo analizó anteriormente. Esto explica la gran cantidad de similitudes que encontramos entre ambos. Mientras, las diferencias más notables se enfocan en la seguridad, sin duda una muy buena noticia. Por ejemplo, la luz trasera es más potente y se ha añadido un faro delantero antideslumbrante de dos vatios de potencia, así como reflectores laterales, delanteros y traseros.

Las ruedas de 8,5 pulgadas del patinete eléctrico Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 se mantienen y lo mismo sucede con la zona del manillar, donde destaca su pantalla LED que muestra distintos datos relacionados con la conducción y que te permite elegir entre estos modos de velocidad: el peatonal que alcanza los 5 km/h, el estándar (el que probablemente más he utilizado) de 20 km/hora y el deportivo de 25 km/h.

Este modelo de patinete de Xiaomi proporciona una experiencia de conducción que ha cumplido con nuestras expectativas y tanto el desempeño de su freno motor como de disco rinden con eficacia. Alcanza una potencia máxima de 600 vatios y mantiene la autonomía de su predecesor: hasta 45 km gracias a una batería de 446 Wh. También conserva su diseño plegable que incluye un mecanismo de palanca y seguro. En este sentido, esperábamos una mejora de los materiales en lo que respecta a su acabado abatible.

Compra por 449€ en Amazon

Patinete eléctrico Cityboard Aldo S500

Pesa 18 kg y tiene una apariencia más juvenil si lo comparas con otros modelos de su clase. Sin embargo, que incorpore ruedas de 10 pulgadas le concede un look más resistente. A este respecto, la calidad del acabado, con un cuadro de aluminio, está bien pero fijándonos en algunos detalles la sensación que uno tiene es de que los acabados son mejorables.

La zona del manillar de este patinete eléctrico Cityboard Also S500 incluye una pantalla a la que rápidamente te acostumbras. Acoge dos botones. Uno te permite elegir entre varios modos de velocidad y el otro sirve para consultar, entre otros datos, el kilometraje total recorrido. Incorpora, además, un botón amarillo que activa la bocina. Encima de esta, encontrarás la botonera para encender el sistema de luces, tanto las interiores como intermitentes de los lados derecho e izquierdo, y luces delanteras y traseras.

Su fabricante promete una autonomía de hasta 35 kilómetros y el tiempo de carga de la batería es de unas seis horas aproximadamente. Y aunque posee un motor de 600 vatios de potencia, en ocasiones hemos echado en falta una mejor respuesta por parte de este. No obstante, por superficies completamente lisas cumple con su función. A sus frenos de disco delanteros y traseros, se suma una suspensión con doble amortiguador en la parte delantera y trasera doble hidráulica.

Compra por 585,48€ en Amazon

¿Por qué debes confiar en mí?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes… No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 1 de enero de 2021.

