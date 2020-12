Nuria Pérez: “El oyente dejará de ser pasivo y participará en la historia”

Es uno de los podcasts más seguidos en nuestro país. Concita a una gran comunidad de oyentes a su alrededor y muchos acuden a ella —a su voz, a sus historias— de un modo catártico, casi como un bálsamo. Nuria Pérez es la creadora que está detrás de Gabinete de curiosidades, el podcast que cuenta historias extraordinarias del pasado o del presente, pero desde una perspectiva única.

Nuria Pérez ha sido directora creativa de clientes enormes como Coca-Cola, Kellogg´s o Nestlé, y ha ganado premios en Cannes o New York. Un día comenzó a pensar en volcar buena parte de su creatividad para contar sus propias historias, las que la conmovían, la enfadaban o emocionaban. Así nace Gabinete de curiosidades, de la curiosidad por cada detalle que nos rodea, por minúsculo que este sea.

Su podcast ha sido comparado con el mítico Revisionist History de Malcolm Gladwell y algo de ese gusto, de esa alegría por narrar comparte con el escritor. Este miércoles terminó su tercera temporada con un episodio interactivo muy especial titulado El juego de la vida, un cierre conmovedor para este año en el que ha sido más necesario que nunca curarnos a través de historias contadas al oído.

Versión interactiva del episodio 8.

P: Termina ahora la tercera temporada de Gabinete de curiosidades, una muy especial porque ha coincidido con un año dificilísimo en el que, sin embargo, ha despuntado el formato podcast. ¿Cómo la han vivido en el equipo?

R: Hemos sentido la responsabilidad y la ilusión de poder aportar en estos momentos de inquietud y aislamiento. Recibimos cartas preciosas que nos animaron a continuar. Eso nos empujó a seguir innovando y lanzarnos a la aventura de un nuevo formato para el cierre de temporada. Olivia López y Jorge López han trabajado como siempre a mi lado, y este año, además, tuvimos la suerte de unirnos a la gran familia de Podium con la producción de Jesús Blanquiño y el increíble diseño de sonido de Andreu Quesada. Hemos aprovechado que la plataforma es más grande para reflexionar sobre ideas importantes. El resultado es un contenido más intenso que el de las temporadas anteriores y, desde nuestro punto de vista, mucho más necesario.

P: La temporada termina con algo inusual y es un episodio interactivo, casi para escuchar o jugar en familia. ¿Cómo podemos definir este episodio para aquellos que no conozcan el formato interactivo?

R: Además de la versión clásica del episodio, que se podrá escuchar como siempre en las diferentes plataforma de audio, en nuestra web (gabinetepodcast.com) se puede acceder a una versión en vídeo en la que se podrá escoger, de vez en cuando, entre diferentes alternativas. “¿Qué debería hacer el protagonista?” ,“¿Qué te gustaba hacer a ti de niño?” El oyente, por una vez, dejará de ser pasivo y participará en la historia.

Fotograma de la versión interactiva del 'podcast'.

P: ¿Cómo ha sido el proceso de creación: los árboles de decisión, las cápsulas de cada trama, etcétera…? Creo que incluso habéis hecho una especie de gráfico enorme con cada una de las historias.

R: Al principio, inspirados por el episodio Bandersnatch, de Black Mirror, o los libros Elige tu Propia Aventura, pensamos recorridos distintos con finales alternativos. Llegó un momento en el que mi casa parecía el despacho de McNulty, de The Wire. Pero luego nos dimos cuenta de que necesitábamos llevar a todos los oyentes al mismo final, porque una de las características de cada temporada de Gabinete de curiosidades es su estructura circular. En el último episodio todos los demás se unen asentando un concepto principal. Con esa limitación lo que hicimos fue crear opciones en las que si aciertas sigues avanzando y, si te equivocas, tendrás que pararte y volver atrás.

P: ¿Por qué puede ser un formato especial para escuchar en familia?

R: El episodio llega durante las Navidades, un momento de reunión entre diferentes generaciones. Este año las limitaciones de movilidad impedirán, en algunos casos, que las familias se junten. Gracias al formato digital y opciones que todos aprendimos en el confinamiento como la de compartir pantalla por Zoom será posible, por ejemplo, que un abuelo y sus nietos vean el episodio juntos y exploren las opciones. Hemos escogido historias muy diferentes entre sí con el objetivo de que haya algo para todos. Algunas divertirán a los mayores, otras a los adolescentes. Nuestra ilusión es que estas historias sean una mecha que encienda conversaciones interesantes entre todos ellos.

P: Usted es una de las podcasters, de las contadoras de historias con más comunidad en este país y también en Latinoamérica. Cuéntenos cuál fue el origen de este podcast y qué tipo de mensajes han recibido en este año tan difícil.

R: Gabinete de curiosidades surge de una preocupación: la de una sociedad cada vez más polarizada y superficial que se para ante el titular sin ir en profundidad. Queremos hacer reflexionar sobre la importancia de considerar diferentes puntos de vista hasta encontrar lo que nos une y sobre lo necesario que es saber cambiar idea. Nuestro objetivo nunca ha sido el de la mera evasión, nuestra misión es conseguir emocionar y crear una conexión con el oyente que lo lleve a plantearse ideas nuevas. Este año tuvimos la inmensa suerte de acompañar a algunas personas en sus últimos días o de distraer a sus familiares en los momentos más duros. ¿Puede haber un honor más grande?

P: ¿Por qué cree que el podcast está creciendo tanto justo en estos momentos?

R: Vivimos tiempos en los que parece que estamos conectados con más personas que nunca, pero en realidad nuestras vidas frenéticas (y este año el aislamiento) hacen que cada vez las relaciones sean más superficiales. Creo que el podcast calma nuestra sed de intimidad. Hace poco leí algo que me gustó: “La voz puede pintar lo que los ojos no pueden ver”. El podcast, a través de la voz, puede llegar a provocar emociones muy profundas que otros tipos de contenido no siempre consiguen aportar. Nosotros, desde luego, trabajamos con esa misión.

P: Por último, creo que es una gran oyente de podcasts estadounidenses, pero también en español. Cuéntenos sus referencias y recomiéndenos alguno.

R: Sí, los podcasts me sirven para seguir manteniendo fresco el inglés, por eso escucho sobre todo podcasts americanos. Este año he disfrutado mucho Rabbit Hole, Wind of Change, The Habitat y The Clearing. Y mis clásicos de siempre: Ira Glass, Terry Gross y Malcolm Gladwell. En español me encantó XRey, de Álvaro de Cózar, Eva Lamarca y Toni Garrido.