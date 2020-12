4

Primer plano de la mano de Nu Nu Yee sosteniendo su teléfono móvil, en el que muestra su perfil en Tiktok. Tiene más de 6.000 seguidores y sueña con convertirse en una estrella de las redes sociales. Tras abandonar su empleo, empezó a buscar trabajo en Tailandia. Sin embargo, como no avisó a la empresa, no tiene los documentos necesarios para intentar encontrar un nuevo empleo. Le gustaría volver con su familia en Myanmar y abrir una tienda de ropa. "Pero en mi país es difícil encontrar trabajo", lamenta. Las condiciones de los trabajadores han empeorado desde la llegada de la covid-19, informa el abogado y coordinador de proyectos ‒ que prefiere permanecer en el anonimato‒ de la clínica legal especializada en Derecho laboral de Mae Sot. "Muchas trabajadoras recibieron presiones para que dejasen su empleo, y así no tuviesen derecho a indemnización". La clínica legal proporciona asistencia jurídica a los trabajadores que han sido víctimas de violaciones de sus derechos en Mae Sot. En una encuesta a trabajadores emigrantes realizada en Tailandia por la Organización Internacional del Trabajo, el 32% de los entrevistados declaró haber sufrido problemas con su empleo, acoso y maltrato relacionados con la covid-19.