Las mejores máquinas para hacer palomitas en casa

Nuestra experta ha elegido la máquina para hacer palomitas Taurus Pop'N'Corn como la mejor opción de los cuatro modelos analizadas porque es la que mejor equilibra el rendimiento, el diseño y consigue unas palomitas sabrosas.

El momento actual que vivimos nos ‘obliga’ a estar más tiempo en casa y qué mejor manera de sobrellevarlo que disfrutando de una buena película y de uno de los snacks más irresistibles que hay: las palomitas de maíz. Lo habitual es comprar bolsas donde ya vienen preparadas o los sobres que hay que introducir previamente en el microondas durante unos poco minutos. Sin embargo, estas no son las únicas opciones posibles. Puedes probar a adquirir una máquina para hacer palomitas casera, conocidas también con el nombre de palomiteras o palomiteros.

Esta opción es, sin duda, mucho más saludable que las anteriores porque durante su elaboración no necesitas utilizar aceite o mantequilla porque funcionan a través de un sistema de aire caliente. Basta con echar en su interior el maíz (se vende en bolsas) y pulsar el único botón que incorporan para que en apenas un par de minutos las palomitas estén listas.

Cuál es la mejor máquina para hacer palomitas

Esta selección de máquinas para hacer palomitas en casa se caracteriza porque su precio no supera los 35 euros. Las palomiteras seleccionadas son las siguientes: Ariete Party Time (8,5), Cecotec Fun&Taste P´corn (8), Russell Hobbs Fiesta (7,75) y Taurus Pop'N'Corn (8,75).

Los criterios tenidos en cuenta a la hora de analizarlas son los siguientes:

- Diseño: aunque se trate de una cuestión subjetiva, el diseño se ha convertido para muchos usuarios en un criterio de compra cada vez más valorado.

- Materiales: se observan pequeñas diferencias en la calidad de los materiales elegidos para la fabricación de estas palomiteras.

- Rendimiento: ¿Funcionan bien las máquinas? ¿Cumplen con lo prometido? ¿Quedan muchos granos de maíz sin explotar?

- Cómo saben las palomitas: además del sabor, su textura y la sensación que producen al entrar en contacto con el paladar. En ningún caso, eso sí, este sabor es equiparable al de las palomitas que comemos en el cine o compramos ya envasadas porque llevan distintos aditivos que potencian su sabor.

- Otros: el ruido que emiten, su limpieza, su capacidad para preparar palomitas cada vez que se usa la palomitera...

Las mejores máquinas para hacer palomitas de 2020

Durante varias semanas, hemos probado cada una de estas cinco máquinas para comprobar cómo funcionan, si son rápidas o no y, lo más importante, qué sabor tienen las palomitas a partir de los granos de maíz utilizados. Hemos comparado sabores de dos maneras. Por un lado, las palomitas tal cual. Por otro, y una vez preparamos el bol, añadimos sal. Eso sí, para que el condimento se ‘pegue’ se aconseja rociarlas previamente con un poquito de aceite en spray. Pero no mucho, porque de lo que se trata al comprar una palomitera es de disfrutar de este snack de la forma más natural y saludable posible.

Cualquiera de estas palomiteras es una opción ideal para preparar palomitas en casa. Sin embargo, una de ellas ha obtenido la puntuación más alta: la máquina para hacer palomitas casera Taurus Pop'N'Corn. Nos parece que esta propueta logra el mejor equilibrio si tenemos en cuenta los criterios analizados: diseño, materiales, rendimiento y sabor de las palomitas.

Máquina de palomitas Taurus Pop'N'Corn: nuestra elección

El conducto a través del cual expulsa las palomitas es una de las cosas que más nos ha gustado de este modelo, pues su disposición y forma (por cierto, bastante ancha) favorece que muy pocas acaban esparcidas por la mesa. Muestran un buen aspecto y no se queman. En cuanto a sabor y textura, es la propueta que ha logrado la calificación más alta; tanto habiéndose probado con y sin sal.

Funciona como el resto a través de un sistema de cocción de aire caliente y a su botón de encendido/apagado el fabricante ha añadido un pequeño piloto luminoso que informa de que el aparato está listo para funcionar. Para introducir los granos de maíz, utilizamos el vaso medidor que se incluye: este, a su vez, cubre el orificio superior por el que estos granos caen al interior. Es importante que no nos olvidemos de colocar este vaso medidor en su posición correcta, si no queremos que las palomitas en vez de caer en el bol salgan volando por los aires. En la base, se encuentra el alojamiento para el cable. Mientras, la limpieza de la máquina resulta muy sencilla y apenas hay que invertir unos instantes.

Máquina de palomitas Ariete Party Time: la alternativa

Tiene un diseño retro que enseguida llama la atención y que recuerda a la estética de las máquinas de música americana. Por lo tanto, luce fenomenal en la cocina si la tenemos a la vista de todos (posee unas dimensiones de 280 x 180 x 150 mm).

La palomitera incluye una cuchara medidora de plástico que ayuda a introducir de forma mucho más cómoda los granos de maíz y, al igual que sus competidoras, funciona conectada a la corriente eléctrica (su cable mide entorno al metro de longitud). Mientras, el botón de encendido se sitúa en uno de sus laterales.

Funciona bien, es bastante rápida y aunque su potencia de 1.100 vatios (es la misma que la del modelo de Taurus) es la más baja de todas, este dato no afecta a su rendimiento. Además, hay que tener en cuenta que no necesitamos aceite, por lo que las palomitas se preparan de forma mucho más sana. El sabor está bien y la textura de las palomitas produce en el paladar una agradable sensación, aunque si sois de los que os gustan unas palomitas excesivamente crujientes ese ‘puntito’ lo echaréis en falta. Su limpieza no presenta complicaciones.

Máquina de palomitas Cecotec Fun&Taste: mejor calidad-precio

Ocupa poco espacio al igual que sus competidoras (sus dimensiones son de 290 x 200 x 165 mm) y su peso es de 0,8 kilogramos. Así, este palomitero de Cecotec presenta un diseño que encaja a la perfección en toda clase de espacios y la calidad de sus materiales es acorde a su precio, dejando buenas impresiones.

Con una potencia de 1.200 vatios, tampoco nos hizo falta usar aceite para preparar nuestro bol de palomitas porque funciona a través de un sistema de convección que calienta el aire del interior. De este modo, en unos dos minutos aproximadamente estuvieron listas. De textura y sabor, las palomitas están bien, pero ‘ganan’ mucho más cuando las aderezamos con un poco de sal. Mientras, la cantidad de palomitas que ‘quedan fuera’, es decir, sin caer al bol directamente cuando se está haciendo el maíz son solo unas pocas.

Está protegida contra el sobrecalentamiento (aunque entre tanda y tanda es aconsejable dejar pasar unos minutos), incluye una cuchara medidora y gracias a su sistema desmontable su limpieza es mucho más fácil.

Máquina de palomitas Russell Hobbs Fiesta

Comparte con otros modelos de su clase distintas características como, por ejemplo, una potencia de 1.200 vatios; un manejo realmente intuitivo (tiene un único botón de encendido/apagado) y un sistema de circulación de aire caliente.

Luce una apariencia moderna y actual, y sobre la parte superior se encuentra una tapa extraíble que facilita su limpieza. Cuando está funcionando, la palomitera tiende a sobrecalentarse ligeramente sobre esta zona y emite, además, bastante más ruido que otras propuestas. No obstante, tiene a su favor que es muy rápida y que en apenas minuto y medio las palomitas están ya listas. Para que resulte mucho más fácil introducir los granos de maíz, en la caja viene una cuchara de medición que presenta un buen acabado (el resto de producto también).

Como las raciones se quedan un poco cortas, basta con dejarla enfriar unos minutos para poder preparar más palomitas. Para mejorar el sabor, basta con echar un poquito de sal. La diferencia entre el antes y el después se aprecia bastante.

