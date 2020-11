12

Nice posa junto a su abuelo. “No quería sufrir”, cuenta, “así que me enfrenté al jefe de la familia, mi abuelo, y le rogué que me dejara terminar la escuela. Estaba atónito por mi descaro, pero era un buen hombre y acabó cediendo a mi insistencia”. Fue él quien, cuando ella era una niña, accedió a que Nice no fuera mutilada y pudiera ir al colegio.