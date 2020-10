Las mejores minicámaras de videovigilancia para el interior de casa

Nuestra experta ha elegido la cámara de videovigilancia TP-Link Tapo C200 para el interior de casa como la mejor de los cuatro modelos analizados. La calidad de imagen y sonido, su buen rendimiento y la relación calidad-precio la hacen superior al resto.

Una de las cuestiones que más preocupan cuando se habla de la vivienda es la seguridad. Tradicionalmente, la única opción ha sido contratar los servicios de alguna empresa dedicada a la venta de alarmas. Sin embargo, gracias a la tecnología existen actualmente otras alternativas como son las cámaras de videovigilancia para el interior de casa.

¿Cuáles son las ventajas de las cámaras de videovigilancia para el hogar?

La utilización de este tipo de dispositivos se caracteriza por su fácil instalación y uso además de por su tamaño reducido. Lo mejor de todo es que nosotros mismos los podemos controlar estando fuera de casa a través de la pantalla de nuestro teléfono o tableta Android o iOS; eso sí, siempre que contemos con una conexión a Internet y nos hayamos descargado la aplicación que ha desarrollado el fabricante de nuestra videocámara.

Esto va a permitirnos conectar con nuestro hogar remotamente para ver qué está sucediendo o configurar los avisos para recibir las notificaciones correspondientes en el caso de que haya detectado alguna presencia. Algunos modelos, incluso, disponen de comunicación bidireccional al estar provisto de un altavoz y un micrófono.

¿Qué modelos hemos elegido?

Las cuatro cámaras de videovigilancia para interiores seleccionadas tienen un precio inferior a 75 euros. Los modelos son los siguientes: D-Link DCS-8000LHV2 (8,5), EZVIZ C1 mini (8), TP-Link Tapo C200 (8,75) y Xiaomi Mi Home Security Camera Basic 1080p SXJ02ZM (8,25).

Se han analizado y evaluado teniendo en cuenta criterios como los siguientes:

- Diseño y construcción: con especial atención a los materiales. Aunque son modelos pensados para espacios interiores, la calidad de sus materiales puede determinar a la larga su resistencia, durabilidad y uso.

- Calidad de imagen: ¿Cómo son las imágenes que graba la videocámara durante el día y la noche? ¿Y su nitidez y luminosidad? ¿Se producen interrupciones o cortes?

- Puesta en marcha: Todas ellas incluyen su propia aplicación que hay que instalar en el móvil o la tableta para completar su configuración dentro de nuestra red Wi-Fi doméstica. Comparten que este proceso resulta muy intuitivo, incluso si no somos usuarios experimentados.

- Otros: cómo de efectiva se muestra la videocámara, su rendimiento, posibilidades de la aplicación, ángulos de visión, calidad del sonido...

Así las hemos probado

Al igual que hicimos en este otro artículo de cámaras de videovigilancia para el hogar, hemos utilizado durante varios días estas cuatro cámaras de videovigilancia. Así, hemos comprobado cómo resultan sus procesos de configuración y cómo se controlan en la distancia. También la calidad de su imagen y sonido, y cómo de efectivas son las notificaciones que recibimos y nos informan acerca de lo que ha detectado la videocámara.

Solo 0,75 puntos es la cifra que separa la valoración más alta de la más baja. Nos hemos sentido muy cómodos con las cuatro propuestas, pero la TP-Link Tapo C200 es la que ha logrado una mejor valoración. Ofrece un rendimiento muy equilibrado y su aplicación Tapo es la que mejor nos ha gustado ya que es capaz de llevar a cabo movimientos horizontales de 360º.

TP-Link Tapo C200

Tras sacarla de su caja de embalaje y echar un vistazo a su diseño y acabados la configuramos para ponerla en marcha instalándonos la aplicación app Tapo que está disponible para Android e iOS. Al igual que hemos hecho con el resto de modelos, seguimos las indicaciones mostradas para completar el resto de pasos no sin antes crearnos una cuenta de usuario.

- Imagen: calidad Full HD (1080p). - Movimientos: 360º en horizontal y 114º en vertical. - Almacenamiento: compatible con tarjetas microSD de hasta 128 GB de tamaño. - Wi-Fi: redes 2.4 GHz. - Visión nocturna: 850 nm IR LED de hasta nueve metros. - Dimensiones: 86,6 x 85 x 117,7 mm. - Otros: app Tapo, compatible con los asistentes de Google y Amazon Alexa, audio de doble vía, mensajes de notificación, alarma de sonido y de luz, encriptación AES de 128 bits con SSL/TLS, detección de movimiento y modo privacidad.

La app Tapo ofrece una interfaz intuitiva y muy amigable, por lo que rápidamente te haces a ella. Así, puedes consultar en tiempo real todo cuanto graba con una calidad de imagen que en términos de brillo, luz, contraste o luminosidad está muy bien. La visión nocturna ofrece, asimismo, unos buenos resultados. Pero lo que más nos ha gustado de dicha aplicación es que tienes una opción llamada Pan Tit: al pulsarla, te muestra cuatro controles que hacen que la lente de la cámara realice movimientos de 360º porque esta lente se orienta hacia arriba, abajo, derecha o izquierda (lo podemos hacer manualmente o en automático). Incluso, tendremos la posibilidad tomar fotografías de las partes del vídeo que más nos interesen.

La cámara de videovigilancia para interiores TP-Link Tapo C200 comparte con otros modelos analizados el audio de doble vía: esto nos permite escuchar lo que sucede en la habitación pero también hablar con las personas que hay en ella gracias a su altavoz y micrófono. El volumen de ambos es regulable y cabe destacar la nitidez y claridad de las voces.

Lo mejor: su calidad de imagen y de sonido. Lo peor: nada reseñable Conclusiones: Su precio económico no le impide ofrecer un buen rendimiento y experiencia de uso, destacando las distintas funcionalidades que proporciona su app Tapo.

Nuestra elección Disfrutarás de su aspecto minimalista, un color blanco mate y un peso liviano: solo 118 gramos. En cuanto a su movimiento vertical, podrá girar hasta un ángulo de 114º. La visión nocturna tiene una cobertura de hasta nueve metros. Compra por 29,90€ en Amazon

D-Link DCS-8000LHV2

Su diseño cilíndrico enseguida llama la atención, así como su diminuto tamaño (37 x 43 x 95 gramos) y ligerísimo peso (59 gramos). Además, en su caja viene un soporte por si queremos fijarla a la pared. Mientras que en la parte trasera se encuentra el puerto de alimentación, en la parte delantera están el resto de elementos: LED de infrarrojos y estado, sensor de luz, micrófono y lente con un ángulo de visión de 138º y resolución Full HD. Es la única videocámara que no incorpora ranura para tarjetas de memoria microSD al tratarse de un modelo cloud, por lo que los vídeos se almacenan en la nube del fabricante. Lo hace gratuitamente por un tiempo limitado, aunque se puede contratar un servicio premium.

Nos hemos ayudado de la aplicación mydlink para completar el proceso de instalación. Dicha app resulta bastante completa y permite configurar los niveles de sensibilidad de las escenas, la visión nocturna (si queremos que se active automáticamente), establecer cierto tipo de reglas para que el dispositivo grabe y recibamos el aviso correspondiente, encender el micrófono, activar el modo privado...

El rendimiento de esta cámara de videovigilancia para interiores D-Link DCS-8000LHV2 nos ha gustado. La calidad de las grabaciones consigue una buena valoración tanto en situaciones diurnas como nocturnas. Por ejemplo, logra un buen enfoque y nivel de definición. Otras características a destacar del modelo son: tecnología de detección de personas, detección de sonidos, y compatibilidad con Google Assistant y Amazon Alexa.

La alternativa Es un modelo que almacena todos los datos en la nube al no contar con una ranura para tarjetas de memoria microSD. Pesa tan solo 59 gramos. Compra por 70,99€ en Amazon

Mi Home Security Camera Basic 1080P SXJ02ZM

Esta videocámara se controla a través de la aplicación Mi Home. Si tenéis otros productos domóticos de esta marca ya estaréis familiarizados con ella, y si es la primera vez que la vais a utilizar no os preocupéis. Enseguida os haréis con sus funciones. Podéis poner a pantalla completa la imagen y ver qué está sucediendo en tiempo real, tomar una captura a modo de fotografía o silenciar su altavoz (está en la parte trasera). Por otro lado, al incorporar una función de comunicación bidireccional es posible dirigirse a la persona que está en la habitación donde se encuentra el dispositivo para comunicarnos con ella pulsando el icono de llamada de la app.

También dispone de un asistente de vigilancia que resulta útil para configurar las notificaciones de mensajes de alerta y las que detectan el movimiento humano, ajustar los niveles de sensibilidad o los horarios de vigilancia.

La cámara de videovigilancia para interiores Mi Home Security Camera Basic 1080P SXJ02ZM cumple con lo esperado tanto en planos diurnos como nocturnos, aunque en este último caso tiende ligeramente a la sobreexposición. Incorpora una lente gran angular de 130º, micrófono y una ranura para tarjetas microSD de hasta 64 GB en uno de sus laterales donde se almacenan los vídeos. Se apoya en una peana cuyo soporte flexible facilita su colocación y solo viene con un cable cargador de microUSB a USB. Cualquier adaptador de corriente que tengamos en casa valdrá.

Mejor relación calidad-precio Se trata de un modelo muy intuitivo y, entre sus funciones, se encuentra la de poder establecer comunicación con otra persona que se encuentre en la habitación donde está colocado este dispositivo de seguridad. Compra por 28,99€ en Amazon

EZVIZ C1 mini

Su diseño y acabado nos ha gustado mucho. También que presuma de unas dimensiones tan pequeñas (54 x 54 x 90,5 mm) y un peso de 88,5 gramos. Que venga con una base magnética nos ha sorprendido, lo que facilita su instalación.

Una vez elegido su lugar, se procede con la configuración. Para que forme parte de nuestra red Wi-Fi doméstica (banda de los 2,4 GHz), descargamos en nuestro teléfono móvil Android (aunque es compatible también con iOS) la app gratuita Ezviz: siguiendo las indicaciones que se muestran, al cabo de unos minutos todo el proceso se habrá completado.

La cámara de videovigilancia para interiores EZVIZ C1 mini es un modelo Full HD con un ángulo de visión de 130º que, en la oscuridad, se aleja bastante de los 12 metros que promete su fabricante en la visión nocturna. En este caso, hasta una distancia de unos siete metros aproximadamente sus dos iluminadores infrarrojos situados en la parte delantera hacen un buen trabajo.

Mientras, su aplicación móvil deja un sabor de boca mejor de lo esperado. Es posible ajustar la sensibilidad de la detección y comparte con otras aplicaciones de su clase funciones como el audio bidireccional (integra altavoz y micrófono) o la posibilidad de recibir una alerta si el dispositivo detecta movimiento. Los vídeos se guardan en una tarjeta microSD de hasta 256 GB.

Tres formas de almacenamiento Su peso no alcanza los 100 gramos y se puede conectar la red Wi-Fi de casa con un ancho de banda de 2,4 GHz. Es un dispositivo que graba en Full HD. Compra por 29,95€ en Amazon

¿POR QUÉ DEBES CONFIAR EN MÍ?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 1 de noviembre de 2020.

