Las cinco noticias clave del 21 de octubre

Una moción de censura que divide a la derecha y une al Gobierno. Con la tensión política al máximo, el Congreso debate la iniciativa de Vox. El PP oculta su voto y Cs avisa de que el Ejecutivo “saldrá más fuerte”.

El PP endurece sus advertencias ante la división en el grupo sobre la iniciativa del partido de Abascal. La cúpula popular no consulta a sus diputados y avisa de que no cabe el voto en conciencia. Unos parlamentarios se decantan por la abstención para no desengañar más a su electorado y otros prefieren marcar distancias con la ultraderecha y votar no.

El Instituto de Salud Carlos III subestima las muertes de la segunda ola. Su estimación actual ronda los 5.000 fallecidos en ese periodo, pero un cálculo análogo del Instituto Nacional de Estadística eleva el exceso a 10.000 o 11.000 muertos.

Navarra paga las ‘no fiestas’ y el ocio en locales privados. El Ejecutivo deja abiertas opciones más duras si el confinamiento no invierte la curva.

La Audiencia Nacional absuelve a Trapero al no apreciar sedición ni desobediencia. La decisión sobre el exjefe de los Mossos d'Esquadra por el papel jugado por la policía autonómica en el desafío secesionista pone fin al segundo juicio del ‘procés’.