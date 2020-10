Adelántate al Prime Day: ofertas del 20% en marcas exclusivas de Amazon para equipar toda la casa

El Amazon Prime Day 2020 está a la vuelta de la esquina. Y es que, según os contamos en EL PAÍS Escaparate, la pandemia ha restrasado uno de los eventos más importantes del año en el universo del comercio electrónico. Ya es la sexta ocasión en la que Amazon pondrá a disposición un sinfin de productos con descuentos potentes y ofertas en un gran número de categorías: como tecnología, hogar, deporte y muchas más. Sin embargo, la empresa que dirige Jeff Bezos ha querido dar un paso más allá estos días. Así, ofrecerá a los clientes abonados a su servicio Prime una serie de rebajas de un 20% en otros muchos artículos en marcas exclusivas de Amazon desde el 1 y hasta el 14 de octubre; coincidiendo con el Prime Day, que este año se celebra los días 13 y 14 de octubre.

Mobiliario, cocina, hogar, bricolaje, accesorios para el móvil y la cámara, productos de oficina... Un amplio repertorio del que EL PAÍS Escaparate ha seleccionado los productos más atractivos. ¿Aún no te has hecho con una buena silla para equipar tu habitación? ¿Necesitas un juego de fundas para el edredón este otoño? ¿Te gustaría hacerte con esa funda del portátil que tanto andas buscando?

No te preocupes porque te lo ponemos fácil. A continuación, tienes a tu disposición un gran listado de artículos que iremos actualizando durante estos días, todos ellos con un rasgo en común: disfrutan de un 20% de descuento siempre y cuando estés dado de alta en el servicio Prime de Amazon. Si aún no lo has hecho, puedes suscribirte desde aquí gratis y en apenas unos minutos. Después, solo tendrás que elegir de entre nuestras propuestas y aprovecharte de los mejores descuentos.

