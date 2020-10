10

Primer plano de la mano de Ranong Kongsaen sobre las bufandas tejidas por las abuelas radicales. A pesar de la decisión judicial a su favor, los vecinos afirman que no han recibido ninguna compensación de Tungkum Limited y que no se ha hecho nada para recuperar el medio ambiente. "No se hicieron responsables de nada de lo que sucedió aquí", afirma Ranong. "Dijeron que no era culpa suya. De modo que abandonaron el lugar sin rehabilitarlo antes". Tungkum Limited se declaró en bancarrota en febrero de 2018, en una demanda relacionada con un caso separado. Preguntada por este periódico, Tongkah Harbour Public Company, la empresa matriz de Tungkum Limited, negó cualquier responsabilidad por cuestiones relacionadas con Tungkum Limited.