Qué gafas deberías escoger, según tus héroes personales

En tiempos extraños se necesitan nuevos puntos de vista. Personas que desafíen las convenciones para ofrecer una nueva perspectiva de las cosas, que se reten a sí mismas para abrir camino a los demás. La nueva colección de la firma Etnia Barcelona es una invitación a reinventarse. Terra es la respuesta optimista a un contexto: el éxodo interior que hemos vivido y ha trastocado todo nuestro mundo, despertando la necesidad de volver a conectar con la naturaleza y redescubrir nuestros orígenes. Y como resultado, cada gafa de la colección es una estimulante exhortación a buscarse y ser libre.

Los nueve universos que conforman esta propuesta están inspirados en los movimientos artísticos y las personalidades más rupturistas de la historia contemporánea: gafas inspiradas en esos monumentos arquitectónicos que dialogan con el entorno en lugar de imponerse sobre él, monturas que son un auténtico ejercicio de aerodinámica y diseño, o modelos en donde confluyen todo tipo de inspiraciones y disciplinas. Porque la marca es consciente de que cada personalidad es un universo, en donde habitan inquietudes, aspiraciones y héroes personales; y para cada uno de ellos existe un modelo de Etnia Barcelona con el que expresarse libremente.

Arata Isozaki. "Sus obras han sido descritas como heterogéneas y abarcan descripciones que van desde lo vernacular hasta lo hight tech. Lo que está claro es que no ha seguido las tendencias, sino que ha forjado su propio camino", concluía el jurado del Premio Pritzker cuando se lo concedieron a Arata Isozaki en 2019. El japonés creció, en sus propias palabras, "en la ausencia de arquitectura". Tenía catorce años cuando la bomba atómica cayó sobre Hiroshima, reduciéndolo todo a una ruinosa nada. Y esa vivencia, por otro lado, ha forjado el planteamiento de su trabajo: si nada es para siempre, recréate en su belleza el tiempo que dure. Construcciones como el Palau Sant Jordi o el Domus de A Coruña son ejemplo de ello. El modelo Arata (175 €) de Etnia Barcelona está diseñado bajo principios similares: si las tendencias son pasajeras, por qué no marcarlas en lugar de seguirlas. De lentes contundentes y rectangulares, estas gafas están revestidas con una montura de acetato de colores atrevidos y un juego de transparencias. Solo apto para visionarios.

Richard Meier. Los edificios del estadounidense están esculpidos por la luz. "La arquitectura que entra en simbiosis con la luz, no crea simplemente una forma en la luz, por el día y por la noche, sino que permite a la luz convertirse en forma", suele defender el arquitecto estadounidense. Sus creaciones, de líneas puras y blanco resplandeciente, son el resultado de una búsqueda incansable por el orden, la belleza y la simplicidad. Conceptos que si resultan obvios es en parte gracias a él. Las gafas Meier (149 €) de Etnia Barcelona son un elogio a esta sencillez: un modelo clásico, de montura fina y rectangular, con alguna discreta concesión al color en las patillas. Porque si algo tienen claro los hombres más elegantes que admiramos es que, cuando algo funciona, no necesita más ornamentación. Los materiales además, como todos los modelos de Etnia, son sostenibles.

Jack Kerouac. "La gente que me interesa es la que está loca, la gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo, la gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde, arde, arde...", afirmaba Jack Kerouac en su mítica novela En el camino. Y resulta curioso como este fragmento –puede que un tanto manido en la era de Tumblr–, sigue teniendo el mismo efecto en nosotros: un deseo juvenil de dejarlo todo y escribir nuestro propio camino; de huir del desencanto a través de la música, la literatura o los kilómetros mismos. Las gafas Wigwam Slyw, de la colección On the Road (215 €), están inspiradas en esos aventureros, puede que un tanto ilusos o románticos, que decidieron afrontar la incertidumbre de la época recreándose en ella. Un modelo sencillo, de lentes casi redondas y montura metálica, reinventado con un atrevido frontal neón.

Ayrton Senna. "Estamos hechos de emociones, todos buscamos emociones. Solo es cuestión de encontrar la forma de experimentarlas". El brasileño halló la vía en la Fórmula 1, y se convirtió en una auténtica leyenda a riesgo de pagarlo con su propia vida. Senna siempre será recordado como uno de los mejores pilotos: no solo por sus destrezas al volante, sino por compatibilizarlo con valores como el sacrificio, la empatía o el compañerismo. "Alain vuelve, te echo de menos", le dijo por la radio en la carrera de Imola '94 a su eterno rival Alain Proust, retirado un año antes y desde entonces comentarista en la televisión francesa. El modelo Spa (165 €) de Etnia Barcelona lleva el nombre del mítico circuito belga, un trazado con una curva complicadísima, Eau Rouge, en donde Senna "hablaba con Dios". Una gafa de líneas aerodinámicas con un increíble contraste de materiales y colores.

Jean Nouvel. Ninguno de sus edificios, desde la icónica Torre Agbar de Barcelona al vértigo que despierta el Once Central Park de Nueva York, guardan algún tipo de relación. Él es el único nexo en común entre sus creaciones y él mismo se encarga de que no se parezcan en nada. Para el arquitecto francés cada proyecto es una oportunidad de empezar de cero. "Cada nueva situación requiere una nueva arquitectura", defendió el francés cuando recogió el Pritzker en 2008. A Jean Nouvel le gusta la sorpresa y la discusión que ocasionan sus obras en el entorno. Una osadía que toma forma en la gafa Nouvel (165 €) de Etnia Barcelona. Con una montura setentera de aviador, el frontal propone un contraste de colores, que se va degradando alrededor de los cristales, creando un modelo único e inusual. El debate está servido.

Dennis Hopper. Mientras Estados Unidos parecía dividida entre la Guerra de Vietnam y el pacífico despertar hippie, Dennis Hopper conseguía milagrosamente financiar el rodaje de una de las películas más importantes de la contracultura: Easy Rider. A caballo entre el western, las road movies y el cine italiano, lo que logró el actor y cineasta americano fue retratar una juventud rebelde y contestataria, que hasta el momento no se veía reflejada en nada. "No les dais miedo vosotros, temen lo que representáis: la libertad", razonaba con los protagonistas Jack Nicholson, en esa mítica escena frente al fuego. El sueño hippie, como antes había ocurrido con el sueño americano, llegaría a su fin; pero esa idea de responder al descontento con sobredosis de hedonismo siempre nos resultará tentadora. El modelo Blue Lagoon (209 €) de Etnia Barcelona captura toda la esencia de Wyatt y Billie, y el Hollywood al que darían paso: una gafa de aviador de aires setetentos y una finísima montura metálica, reinventada a golpe de geometría.

