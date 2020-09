Siete lecciones de moda que aprendimos en 080 Barcelona

La pandemia apenas ha influido en la temática de los desfiles de esta 080 Barcelona Fashion, lo que resulta curioso si tenemos en cuenta que el certamen celebraba su primera edición digital como respuesta a la incertidumbre creada por el coronavirus. Ya sea por un alarde de optimismo o como un método de evasión, las propuestas que los 20 diseñadores y marcas presentaron esta semana prefirieron abordar los retos que más preocupan ahora mismo a la industria: la sostenibilidad, la tecnología y la importancia de crear valores para competir con el fast fashion y combatir la emergencia climática.

Lo cierto es que el novedoso formato, que tanto acercaba las colecciones mediante Fashion Shows Films, como toda la visión creativa de la firma a través de los cortos DNA Designer, permitía profundizar por primera vez en un universo que de otro modo quedaría limitado a la prenda. Desde este privilegiado front row internacional, estas son algunas lecciones que aprendimos.



Nadie necesita tanta ropa

Júlia G. Escribà tenía 15 años cuando la ONU anunció que la temperatura de la Tierra iría incrementando de manera progresiva hasta 2050. Hoy, utilizar la moda como herramienta contra la emergencia climática se ha convertido en la razón de ser de su marca. "Mi misión es devenir en referente de moda urbana con nuevas tecnologías que mejoran las condiciones de la humanidad ante la emergencia climática”, explicaba esta diseñadora antes de desvelar su colección en 080 Barcelona, una de las más esperadas de la semana. La creadora catalana ha concebido una serie de prendas inteligentes con una tecnología diseñada para la NASA que se adapta a la temperatura del cuerpo. "Con piezas de ropa termorreguladoras no tenemos que utilizar tantas capas", explica, "y con una propuesta atemporal, reducimos el consumo de la moda y podemos cambiar el panorama textil".

Las prendas inteligentes de Júlia G. Escribà incorporan una tecnología diseñada para la NASA que se adapta a la temperatura del cuerpo. Su objetivo es reducir el número de prendas que necesitamos y mejorar la forma en la que consumimos moda.

Su propuesta futurista, eso sí, no se ha colado en sus diseños. Al contrario. Sin salirse de una gama cromática de tonos piedra, Escribà propone una serie de prendas deportivas, que combinan tecnología con una especie de algodón, "evitando lo máximo posible los tejidos poliméricos y los plásticos que son contaminantes y crean en su mayoría residuos en el planeta", puntualiza. Mandan las líneas rectas y el carácter unisex, para que ningún cuerpo o género se sienta excluido. "El objetivo es que una pieza de ropa te la puedas poner este año, y que dentro de diez la sigas utilizando", reivindica.

La sastrería está lejos de ser aburrida

A Jaime Álvarez nadie puede decirle que carece de ambición. "Tengo dos objetivos: uno es modernizar la sastrería sin perder el buen hacer de cada prenda, y el otro conseguir que los hombres sean libres a la hora de vestir", responde el creador sevillano cuando le preguntamos cuál es su responsabilidad al frente de Mans. Y si tenemos en cuenta que su rechazo al traje convencional le ha otorgado el reconocimiento de la industria (ha ganado tres veces el premio al Mejor Diseño Emergente que concede la Generalitat de Catalunya) y ha conquistado a las celebrities más atrevidas del panorama patrio (Eduardo Casanova y Enric Auquer han llevado sus diseños), quizá no esté tan lejos de sus metas.

Este batín lima es una de las prendas estrellas de la nueva colección de Mans.

Inspirada en el trabajo del fotógrafo Slim Aarons, la colección que presentó esta semana en los jardines del recinto Modernista de Sant Pau sigue explorando su obsesión por los tejidos y los estampados. "Siempre comienzo de la misma forma: investigando sobre tejidos y viendo miles de muestras. Ellos me dan la inspiración para crear las primeras prendas y poco a poco la colección va cogiendo forma y un concepto concreto". El resultado es un viaje colorista de Palm Springs a Marrakech a través de colores flúor y prints –unos rostros abstractos inspirados en los personajes que moran las fotografías de Aarons– que salpican todas las prendas. También ha contado con la colaboración de la firma sombrerera Tolentino Hats para añadir una visión aún más rotunda. A grandes rasgos destacan los trajes con pantalones cortos o ligeramente holgados, y las chaquetas de cuello mao a las que suma una dosis de exotimo con una estola cayendo por el lateral. Toda una lección de osadía y sastrería.

La moda de hombre también es sexy

Frente a la idea generalizada de que el armario masculino tiene demasiadas limitaciones, sobre todo a la hora de expresar su sexualidad, la colección de Guillem Rodríguez rinde culto al cuerpo y a la pluma. Personajes del universo homoerótico, como Boby Kendall de Pink Narcisus o las ilustraciones de Tom of Finland, definen el corte de las prendas de Dreamboy. “Estos referentes me han llevado a articular todo el patronaje alrededor del glúteo del hombre. Quería resaltar esa parte del cuerpo”, confiesa el diseñador que, como resultado, ha creado chaquetas cortas que realzan los hombros y pantalones de tiro bajo, muy estrechos en la cadera. "Adaptar la proporción y el corte de las prendas es clave para inyectar aire fresco y actualizarlas", defiende. Pero la apuesta no se limita a la forma, también se extiende a las texturas y colores: destacan los tejidos metalizados y satinados, mientras los colores rosas y violetas conviven con estampados de cebra y degradados californianos. ¿Es comercial? Hedi Slimane lleva años vendiendo algo similar.

La nueva colección de Guillem Rodríguez rinde culto al cuerpo masculino.

Hacia las tiendas de datos



La pandemia ha acelerado la transformación digital. Al no estar permitido subir la verja de los comercios, Internet se convirtió en el refugio de todo tipo de propuestas y compras. Según las cifras ofrecidas por Inditex, sus ventas online aumentaron un 95% en el mes de abril. ¿Cómo es la tienda del futuro? Eso trató de resolver Hernán Camps, co-fundador de Robinbrick, durante su Tech Talk en 080 Barcelona. "Lo más emocionante de la tecnología son los datos que recopila", apuntaba el CEO, que insistía en la importancia de saber interpretar esa información para transformarla en acciones y aumentar las ventas. O, en otras palabras, en un futuro inminente la relación entre marca y consumidor será todavía más estrecha.

Frivolidad eres tú



Dice Ángel Vidal que la moda no es frívola: "Los frívolos son los que la miran de esa manera". El creador cumplía esta edición diez años al frente de Brain & Beast, una de las marcas más irreverentes y desafiantes del panorama, y en su colección recopilaba todos esos juegos visuales y estampados imposibles que han definido su trayectoria. Por qué si no iba a estampar "Guilty" [culpable] en las camisetas y sudaderas de la colección. La propuesta (sub)urbana se recreaba en acertijos, en los que combinaba logos y tipografías de la cultura contemporánea con una intención político-social, como por ejemplo, una camiseta en la que recreaba el buscador de Google pero lo sustituía por el nombre de Orwell, trayendo a la memoria su famoso Gran Hermano. También el patchwork protagonizaba parte de los pantalones, mezclando distintos tejidos vaqueros o tartán, mientras otros aunaban el universo deportivo y el pijamero, con rayas verticales y satinados solo aptos para atrevidos. Porque en Brain & Beast la belleza no es un canon sino un cuestionamiento.

Las propuestas más irreverentes de la edición vinieron de la mano de Brain & Beast (izq.) y ONRUSHW23FH (dcha.).

Mejor vestirse sin prisas



ONRUSHW23FH, la marca del jovencísimo dúo de diseñadores Albert Sánchez y Sebastián Cameras (24 y 22 años, respectivamente), y que ya ha vestido a la cantante María José Llergo en los premios Max, trasciende de la ropa para ofrecer una visión de la moda más conceptual. Su debut en 080 Barcelona ofrecía una reflexión sobre la influencia de la celeridad y la inmediatez de este siglo en la industria. ¿El resultado? Su colección era como vestirse con prisas y a oscuras. No solo en la confección de los looks, en donde había una firme reivindicación por un armario sin género, también en los patrones de las prendas. Sus vaqueros, de costuras retorcidas a conciencia, parecían desafiar las leyes de la gravedad.

Prendas hechas con conciencia

A Eñaut siempre le ha gustado imaginarse otros escenarios. Si la colección anterior Exodus se embientaba en un mundo posapocalíptico, esta reflexiona sobre el calentamiento global y el deshielo. Mediante tejidos fluidos y una gama cromática protagonizada por grises y azules, la colección del diseñador vasco se recrea en la fascinación que nos produce el movimiento del agua mientras nos invita a reflexionar si este es realmente el mundo que queremos. "El consumidor cada vez es más consciente del papel que tiene a la hora de comprar y creo que cuida más sus compras e intenta ser parte también de la rueda de la moda sostenible", defiende Eñaut. "La idea de la moda sostenible aún se siente como algo exclusivo y eso puede generar la idea de inaccesibilidad. Nuestra labor como marca es cambiar esta mentalidad y llevar ese concepto a todos los consumidores para poder seguir avanzando".

Para esta edición, 080 Barcelona Fashion, ha contado con tres patrocinadores y cuatro marcas colaboradoras. Los patrocinadores son Logitech (Main Sponsor), Kevin Murphy (peluquería oficial) y Thuya Professional (manicura oficial). Además, colaboran también M·A·C Cosmetics (maquillaje oficial), Rowenta (planchado y herramientas de peluquería oficial), Font Vella (agua oficial) y La Roca Village (centro shopping oficial).

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.