2

Hadia Steven, de 19 años, está amamantando a su hijo Given Simon, para calmarlo. El 24 de marzo de 2020, la madre acudió con su bebé al centro de atención primaria de salud de Nyakuron (PHCC) en la capital de Sudán del Sur, Juba, para vacunarlo contra la poliomielitis y la pentavalente. "He hecho todos mis controles prenatales aquí. Cuando nació, me dijeron que debía venir. Si inmunizamos a nuestros hijos, no contraerán infecciones. Quiero proteger a mi hijo; es el primogénito y puedes entender que es muy importante para mí", comenta la madre. "Cuando sea lo suficientemente grande, también lo vacunaré contra el sarampión. Mi hermana pequeña enfermó de ello y fue horrible. Gracias a Dios que está bien ahora, pero aquella experiencia es una motivación para que vacune a mi hijo y los que vengan".

También la lactancia materna ofrece a todos los niños el mejor comienzo posible en la vida, ya que aporta beneficios de salud, nutricionales y emocionales, tanto a los bebés como a las madres. Y forma parte de un sistema alimentario sostenible, anota Unicef.