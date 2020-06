Ocho ‘sprays’ para refrescar, hidratar y calmar la piel de los daños causados por las mascarillas

Lo han advertido los expertos una y otra vez en los últimos meses: El uso continuado de las mascarillas puede alterar el estado de nuestra piel, principalmente en la zona del mentón, mejillas y nariz, produciendo sequedad, irritación, tirantez, rozaduras. Nos lo confirma Marta Barrero, farmacéutica y co-directora de The Secret Lab, que añade: "El motivo es que la mascarilla impide que las células de la piel reciban el oxígeno necesario para realizar sus funciones con normalidad, lo que provoca un desequilibrio en nuestra epidermis, además de favorecer una mayor acumulación de suciedad por el bloqueo de los poros; el roce de la mascarilla, por otro lado, puede causar alteraciones en las pieles más sensibles".

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate, hemos seleccionado las mejores brumas y aguas termales del mercado para poder calmar la piel siempre que sea necesario y añadir un plus de hidratación. Barrero nos explica sus efectos: "Son un chute de hidratación instantánea súper eficaz al que podemos recurrir a cualquier hora del día, no solo cuando realizamos nuestra rutina de cuidado facial mañana y noche. Son muy buena opción no solo para potenciar el producto que nos vayamos a aplicar después (por ejemplo, un ácido hialurónico), sino también para 'sellar' los pincipios activos que utilizamos sobre nuestra piel y que no se adhieran a la mascarilla".

Existen en formato regular y, la mayoría, también en formato mini para poder llevar a cualquier parte de forma sencilla. Elige la tuya y cuida la piel de tu rostro en los momentos más delicados aplicando de la forma más sencilla: con dos o tres pulverizaciones a 10-15 cm. de distancia del rostro.

1. Spray de aloe vera y agua de rosas de Mario Badescu

Para todos los tipos de piel, elaborado a base de aloe vera, extractos vegetales y agua de rosas, cuenta con más de 3.100 valoraciones en Amazon y es un best-seller desde que la firma llegó hace escasos meses a España. Refresca y aporta un suave aroma muy agradable.

Compra por 21,15€ en Amazon

2. Agua termal de Uriage

Alivia rojeces, irritaciones, quemaduras y heridas, además de hidratar y dejar la piel particularmente suave. Está indicada en especial para pieles reactivas e intolerantes porque se trata de un agua termal ultra natural. En Amazon puedes encontrar este pack de dos botes de 300 mil. al mejor precio.

Compra 2 por 12,50€ en Amazon

3. Agua dinamizante de Clarins

Favorita entre los profesionales del maquillaje. Elaborada a partir de romero, clavel, cardamomo y tomillo, se trata de un agua de perfume delicada que, como su propio nombre indica, revitaliza y dinamiza la piel del rostro.

Compra por 51€ en Amazon

4. Bruma facial de Evian

De los reconocidos manantiales franceses proviene la bruma de Evian. Enriquecida con sales minerales de los Alpes y libre de todo tipo de químicos, hidrata en profundidad con unas pocas pulverizaciones. La marca aconseja guardarla en la nevera para un plus de frescor.

Compra por 7,60€ en Amazon

5. Agua termal de La Roche Posay

Indicada para pieles sensibles, calma la piel al máximo y ayuda a prevenir el envejecimiento cutáneo. Una combinación única de agua y minerales como el selenio que la convierten en un antioxidante natural.

Compra por 12,20€ en Amazon

6. Spray hidratante Eight Hour de Elizabeth Arden

De la línea estrella de Elizabeth Arden, Eight Hour, este spray hidrata y da vitalidad a la piel en cualquier momento del día. Está enriquecida con una mezcla de frutas ricas en antioxidantes y vitaminas y aporta un aspecto saludable y despierto.

Compra por 10,40€ en Amazon

7. Agua termal de Avène

Indicada para pieles hipersensibles, alérgicas e irritadas. Un cuidado calmante de los de siempre para utilizar en multitud de ocasiones (también después del afeitado o de haber tomado el sol).

Compra por 11,43€ en Amazon

8. Agua de belleza de Caudalie

Literalmente, un elixir capaz de tonificar la piel y dar esa luminosidad que identificamos con belleza. No es casualidad que siempre esté entre los favoritos de las celebrities y en los backstage de los mejores desfiles: refresca, ilumina al instante y fija el maquillaje.

Compra por 11,07€ en Amazon

