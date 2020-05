Últimas noticias del coronavirus en África | Aumento récord de contagios en Sudáfrica

Lola Hierro

Siete millones de dólares a Zimbabue. El Banco Mundial va a otorgar esta cantidad al país africano para ayudarlo a combatir la pandemia. El ministro de Finanzas ya escribió a los prestamistas globales el mes pasado advirtiendo que el país estaba siendo impulsado hacia una catástrofe económica y sanitaria por el coronavirus porque sus atrasos en la deuda significan que no puede acceder a financiación extranjera. Esto se debe a que el país tiene más de 1,2 mil millones dólares de atrasos en el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones, por lo que no es elegible para el financiamiento o la condonación de la deuda de los prestamistas globales. Un portavoz del Banco Mundial ha declarado que, si bien Zimbabue no puede acceder a financiación regular, pueden obtener dinero de sus fondos fiduciarios. "Reconocemos que esta es una crisis global y no podemos dejar a nadie atrás en nuestra respuesta", ha dicho. La cantidad, no obstante, está lejos de los 200 millones de dólares que el país dice que necesita para combatir la pandemia. Por Reuters