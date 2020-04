8

Esta rumana que lleva 15 años en Valencia está muy agradecida a la Cruz Roja, que les acaba de repartir bocadillos y bebida sobre todo desde el estallido de la pandemia, pero recuerdan que les faltan muchas cosas como los pañales, que no pueden salir a recoger chatarra desde que se declaró el confinamiento y no pueden ganar “ni un céntimo”. “Antes no necesitábamos casi nada, porque ganábamos algo todos los días. Pero ahora no podemos salir ni vender nada”, comenta la que parece ser la matriarca del asentamiento de Casa Gallineta.