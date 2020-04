Mi hijo de 11 años esperó pacientemente ante el televisor a que la ministra portavoz hiciera públicas las decisiones del Consejo de Ministros sobre las condiciones en las que podría salir a la calle. Tras escuchar que a partir del 27 de abril podría acompañar a su madre o a su padre al supermercado o al banco, se frotó mucho los ojos y me miró solicitando una explicación verosímil. Traté de hacerle entender que las decisiones políticas no suelen ser sencillas, pero tampoco entendió esto. Me aseguró que él pensaba salir por un corto espacio de tiempo, sin acercarse demasiado a nadie, con mascarilla y con la precaución de no tocar cosas. Cuando el ministro Illa rectificó corrí a ofrecerle la buena nueva, podría dar un paseo. Serio, me confirmó su decisión de no salir a la calle porque “el virus parece más listo que estos mayores que salen en la tele”.

Luis Alberto Rodríguez Arroyo. Santo Tomás de las Ollas (León)

