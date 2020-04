Soy propietario de varios locales. Debido al estado de alarma decretado en todo el país y el cese de la actividad de muchos negocios, he optado por sumarme a una iniciativa de solidaridad con la suspensión del alquiler de todos mis locales, que ocupan empresas y autónomos del sector de la imagen personal. Ojalá muchos dueños de locales se apunten a esta iniciativa, porque va a hacer mucha falta a muchos pequeños negocios como las peluquerías. Si un dueño no cobra la renta uno o dos meses seguramente podrá asumir las consecuencias. Normalmente, está mejor el que cobra la renta que el que la paga. Así no se verán en el futuro tantos negocios cerrados y tanto paro.

Eladio López Colón. Sevilla

