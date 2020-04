No pregunto sobre el fin de la cuarentena, tampoco por las medidas del Gobierno, ni siquiera trato de saber cuándo acabará esta pandemia. Mi pregunta es: ¿hasta cuándo nos vamos a dejar llevar por las redes sociales? ¿Qué tipo de magia tendrán para hacernos creer que todo lo que circula por ellas es verdad? Sigo sin entender el mensaje de “Esto no lo verás en los medios”, como si la comunicación y los profesionales que la ejercen no se ciñeran a un código ético. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar que nos llamen manipuladores o títeres? Por mucho que se critique y se intente manchar la imagen de los periodistas y los medios, por mucho que tengamos que aguantar injurias sobre nuestro trabajo, hemos sabido responder, con seriedad, argumentación, información veraz y más profesionalidad que nunca. El periodismo es eso, dar a conocer. Las interpretaciones quedan a cargo del receptor.

Jonathan Guerrero Fariñas. Vinaròs (Castellón)

