El número de abril de ICON disponible desde hoy en PDF descargable y gratuito

Allí están todos nuestros contenidos desde la portada, que en este número hemos dedicado a los 13 jóvenes protagonistas de la serie Neflix, que han experimentado como pocos el tránsito del anonimato absoluto a la fama total. “El 3 de octubre de 2019 se iba a anunciar que me unía a Élite. Me fui al campo y dejé el móvil. Cuando lo recuperé, vi que tenía mil mensajes de amigos que habían grabado cómo subían mis seguidores, unos 30.000 en una hora”, recuerda Sergio Momo, Yerai en la ficción, una de las nuevas caras que se han incorporado a la tercera temporada, ya disponible en la plataforma.

Entrevistamos a Frédéric Beigbeder, que nos habla de su último libro traducido al castellano 'Una vida sin fin'. Foto: Adrià Cañameras

Podría darles un par de clases sobre lo que es lidiar con el éxito prematuro Rufus Wainwright. El cantautor canadiense cuenta en ICON su aterrizaje en Los Ángeles con poco más de 20 años, dispuesto a comerse el mundo y, ya de paso, toda sustancia que se le pusiera delante.”Me fichó un sello grande, me alojaron en el Chateau Marmont… y me di la vida padre”, nos contó en Madrid promocionando su nuevo disco, Unfollow the rules, justo antes de que se cerraran nuestros cielos.

A Frédéric Beigbeder, en cambio, lo que le obsesiona en estos momentos es la inmortalidad, como ha demostrado en su último libro Una vida sin fin, que acaba de publicarse en castellano. “los nacidos en los sesenta vamos a ser una de las últimas generaciones mortales del planeta. Es un honor, pero también una mierda”.

En este número, Rufus Wainwright nos confiesa que no ha tenido una relación fácil con la fama.

Además, el actor Leonardo Sbaraglia, nos explica cómo se metió en el papel de Guillermo Coppola, el famoso manager de Diego Armando Maradona en la serie Sueño bendito, sobre el mito argentino y el showrunner David Simon, creador de The wire, nos habla de su vuelta con La conjura contra América, recién estrenada en HBO. Una serie ambientada en la II Guerra Mundial, pero con indudables conexiones con el presente: “Nadie podía imaginar que nos gobernaría un xenófobo populista. Nadie lo vio llegar”,explica. También nos encontramos con Indya Moore, actriz trans que triunfa con la serie Pose, de la misma plataforma, o con el famoso contratenor francés Philippe Jaroussky.

Moda, belleza, motor, gastronomía , las esquizofrénicas críticas de libros, discos y series de El Culturista, reportajes o noticias completan nuestro contenido de abril que es más accesible que nunca.

