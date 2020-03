Las mejores ofertas de la semana en eBay, Amazon y El Corte Inglés (20 de marzo)

El ahorro suele ser uno de los deseos más apreciados por parte de numerosos consumidores a lo largo del año. Sin embargo, las reformas, las obras imprevistas, los gastos a la hora de sustituir alguno de los electrodomésticos más importantes del hogar o acontecimientos de cualquier otra índole son los que más impactan en esos pequeños ahorros que, a principios de año, no suelen ser muy boyantes.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos elegido una serie de artículos de plataformas electrónicas como Amazon, eBay o El Corte Inglés para que puedas aprovecharte de grandes descuentos y productos de primeras marcas a precios realmente bajos: como un portátil Medion, un televisor Panasonic 4K o un práctico juego de sartenes BRA, entre otros muchos. Rebajas que, en algún caso, alcanzan el 100% de descuento sobre el precio original. Además, puedes suscribirte a servicios como Amazon Prime para que tus pedidos lleguen antes a casa.

TECNOLOGÍA



- Portátil Medion S6445. Si te toca hacer teletrabajo y no dispones de medios o tu equipo va demasiado lento, en la tienda española Tuimeilibre tienes una gran opción para hacerte con un portátil potente a buen precio. Este Medion de 15,6 pulgadas viene equipado con un procesador Intel i7, 8GB de RAM y un disco duro de 1TB. Con estas características y su pantalla Full HD, podrás hacer frente a cualquier tipo de trabajo ofimático, programación, cálculo e incluso pequeñas tareas de diseño. Incluye Windows 10 de serie para que puedas comenzar a utilizarlo tan pronto como lo recibas. Su precio en tiendas como Worten, PCComponentes o PhoneHouse oscila entre 611 y 830 euros, con la única diferencia de que el disco es un SSD de 256GB. 35% de descuento. Ahorra 249 euros.

- Altavoces Edifier Studio R1700BT. Esta cuarentena forzosa puede ser un buen momento para ponerte al día con los nuevos temas de tus grupos preferidos. Este juego de altavoces Edifier, de dos canales, ofrece una potencia de 15 y 18 vatios por canal respectivamente, 66 vatios RMS en total, gracias a la combinación de un tweeter y un woofer en cada uno de ellos. Disponen de conectividad Bluetooth, por lo que podrás emparejarlos con tu smartphone, tablet, MP3 o cualquier otro dispositivo similar para disfrutar de un buen sonido, que además podrás regular con los ajustes de graves, agudos y volumen integrados. Los encontrarás en tiendas especializadas como PCComponentes o SuperSonido a 149 euros. 26% de descuento. Ahorra 38,91 euros.

- Televisor Panasonic TX-65GX565E. Plataformas como Prime Video, HBO o Apple TV+ entre otros, ofrecen al usuario períodos de prueba gratis con acceso completo a todos sus contenidos. Si quieres aprovecharlos de la mejor forma posible, es decir, a toda resolución y con un gran tamaño de pantalla que te permita una experiencia inmersiva, esta televisión Panasonic puede ser la opción perfecta. Con 65 pulgadas de diagonal y calidad UHD 4K, complementada con tecnologías HDR10 y HLG para mejorar el color y el contraste, dispone de todo lo necesario para disfrutar y olvidarse por un largo tiempo del confinamiento. Especialmente si tienes en cuenta que cuesta 999 euros en la tienda oficial, al igual que en tiendas especializadas como Louzao Expert. 40% de descuento. Ahorra 400 euros.

- Suscripción gratuita de 2 meses a Kindle Unlimited. Con más de 1.000.000 de libros a tu disposición, los dos meses de suscripción gratuita que está ofreciendo actualmente Amazon para su servicio de lectura ilimitada puede resultar un buen entretenimiento. Además de un amplio catálogo con todo tipo de géneros, el hecho de que puedas disfrutar de ellos en cualquier dispositivo (móvil, tableta, ordenador, eReader) es una gran ventaja que no te limita en absoluto. La suscripción es completamente gratuita y sin compromiso de permanencia, por lo que podrás darla de baja cuando quieras, conservando tus notas y fragmentos resaltados por si decides reactivar el servicio en el futuro. Podrás activar esta promoción sólo hasta el próximo 31 de marzo. 100% de descuento. Ahorra 19,98 euros.

- Auriculares inalámbricos Bose QuietControl 30. Pasar tantos días de clausura tiene sus ventajas e inconvenientes. Tanto si quieres aislarte unos minutos diarios para tener tu intimidad (algo que recomiendan encarecidamente los psicólogos), como si pretendes escuchar la música, la radio o una serie o película sin molestar a los que te rodean, unos auriculares inalámbricos como estos Bose son la solución perfecta. Además de conexión Bluetooth y NFC, disponen de un sistema de cancelación de ruido activa regulable, un detalle importante porque en ocasiones necesitarás escuchar lo que suceda a tu alrededor. Su precio es magnífico si tienes en cuenta que oficialmente cuestan 299,95 euros, como puedes comprobar en Apple o Gaplasa. Sólo tiendas como PCComponentes lo tienen ligeramente rebajado a 209 euros. 60% de descuento. Ahorra 180,75 euros.

HOGAR



- Juego de sartenes BRA Efficient Orange. El hecho de tener que pasar más tiempo en casa es una excusa perfecta para aprender a cocinar, mejorar la técnica o probar recetas nuevas. Si quieres disponer de un buen juego de sartenes, la española BRA te ofrece este pack de 3 unidades de 18, 22 y 26 centímetros por menos de 50 euros. Realizadas en acero fundido resistente a la deformación y un fondo de acero uniforme, son compatibles con todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción. Por supuesto, su revestimiento antiadherente interior está libre de PFOA y ofrece una alta durabilidad. Sus mangos, ergonómicos, proporcionan un buen agarre, cómodo y seguro. El mismo juego cuesta 85 euros en esferreteria y 112 en la tienda oficial. 55% de descuento. Ahorra 62,28 euros.

- Barbacoa IMOR Granada. Si tienes la suerte de vivir en una casa o una terraza, podrás llevar el confinamiento de una forma más relajada disfrutando de una buena barbacoa. Este modelo de IMOR, apto tanto para carbón como para leña, dispone de dos parrillas de acero inoxidable de 50 x 60 centímetros cada una, siendo además regulables en altura. Su tamaño te permitirá cocinar carnes, pescados o verduras para una gran cantidad de comensales (hasta 20 según el fabricante). Cuenta con recipiente recoge-grasa y una cómoda bandeja para recoger las cenizas, haciendo la limpieza mucho más sencilla. También dispone de una generosa bandeja lateral para apoyar platos y bandejas y ruedas para moverla. La verás en Leroy Merlin o Gardencenterejea entre 179 y 189 euros. 44% de descuento. Ahorra 83,50 euros.

- Llave de carraca Bosch 2607017160. Suelen ser raras las ocasiones en las que no está pendiente la realización de alguna tarea de bricolaje en casa. El confinamiento puede ser una gran oportunidad para romper la norma y terminar todo lo que tengas pendiente. Para ello, este kit de herramientas de Bosch, compuesto de 27 piezas, puede ser una gran ayuda. Contiene una llave de carraca que se acompaña de varias unidades para atornillar (Philips, Torx, Allen…), así como un extensor y varias llaves de vasos. Todo ello se presenta en un cómodo estuche de pequeño tamaño, ideal para transportar y guardar sin ocupar apenas espacio. Tiene nada menos que 1.161 valoraciones con una media de 4,5 sobre 5 puntos. El precio de este juego en tiendas como ManoMano, Portela Hermanos o eBay supera de los 27 euros. 47% de descuento. Ahorra 14,29 euros.

- Estimulador de clítoris Satisfyer Pro 3 Vibration. Si la declaración del estado de alarma te ha cogido sola en casa, quizá uno de los superventas de los últimos meses te ayude a llevar la situación de una forma más relajada y, por qué no decirlo, placentera. Uno de los modelos del conocido Satisfyer, un estimulador que funciona mediante la emisión de ondas sónicas, se queda tan sólo 1 euro por encima de su precio mínimo histórico en Amazon y además tiene envío gratis. Acumula un total de 331 valoraciones con una media de 4,4 sobre 5 puntos, lo que supone prácticamente un sobresaliente. Su precio en la tienda oficial es de 59,96 euros, mientras que en tiendas especializadas como SexShop La Pera o JustPlays ronda los 40-50 euros. 46% de descuento. Ahorra 27,99 euros.

DEPORTE Y BIENESTAR PERSONAL



- Multiestación de pesas FitFiu. Lejos de suponer una excusa, esta situación puede resultar un excelente momento tanto para ponerte en forma como para continuar con tus entrenamientos habituales. Si tienes un pequeño espacio en casa, podrás disponer de esta multiestación de musculación que te permitirá ejercitar todas las partes del cuerpo. Equipada con una pila de pesas incrementales de 3,5 a 44 kilos, poleas y pupitre, ofrece la posibilidad de realizar más de 25 ejercicios diferentes (mariposa, remo, polea baja y alta, pectorales, espalda, tríceps, bíceps, hombros, cuádriceps y piernas). Mide 170 x 80 x 210 centímetros una vez montada, incluyendo todo lo necesario para que al hacerlo no necesites herramientas extra. Su precio en la tienda oficial es de 629 euros. 63% de descuento. Ahorra 399,01 euros.

- Electroestimulador Compex SP 6.0. Una solución ideal tanto para complementar el ejercicio en espacios reducidos, como puede ser una casa, como para acelerar una posterior recuperación o rehabilitación. Este electroestimulador Compex incluye todas las características de su hermano menor, el SP 4.0, pero añade la tecnología wireless que permite utilizarlo sin necesidad de cables, un detalle especialmente en ejercicios dinámicos, ya que garantiza una total libertad de movimiento. Además, la tecnología Mi-Scan analiza la complexión del usuario para optimizar la electroestimulación a su cuerpo. Contiene un total de 30 programas para la realización de ejercicios de fitness y preparación física, recuperación, rehabilitación e incluso tratamiento del dolor. Iguala el precio MediaMarkt, con envío a mayores, eso sí, mientras que en tiendas especializadas como Fitnessdigital o i-Run cuesta 749 euros. 28% de descuento. Ahorra 264 euros.

- Smartwatch Amazfit Stratos 3. El último modelo de Amazfit, una marca especializada en relojes inteligentes para monitorizar tanto la actividad diaria como la deportiva,se encuentra su mejor precio a esta oferta. Registra datos prácticamente de cualquier deporte que puedas realizar tanto en exterior como en interior (tenis, running, ciclismo, natación, fútbol… e incluso elíptica, cinta o bicicleta estática). Está dotado de un sensor de pulso BioTracker TM PPG patentado por la marca, siendo uno de los más precisos de mercado, y un chip Sony GNSS, el cual te permitirá combinar hasta dos sistemas de posicionamiento diferentes entre los cuatro compatibles (GLONASS, GPS, BEIDOU y Galileo) para mejorar la precisión. Su precio en Worten coincide con el oficial de 229 euros, mientras que en El Corte Inglés está rebajado a 199 euros. 22% de descuento. Ahorra 49 euros.

OTROS



- Puzzle 3D Ravensburguer Disney Fantasy Castle. Uno de los pasatiempos por excelencia, el puzzle, puede ser una solución ideal para pasar estas horas muertas entre toda la familia. Esta versión, que recrea el castillo de Disney en 3 dimensiones, contiene un total de 216 piezas con diferentes formas, desde las tradicionales planas, hasta curvas y articuladas. Quienes lo han comprado destacan de él la calidad de sus piezas, fabricadas en plástico, y su gran acabado una vez montado. Sin duda una gran opción para que los más pequeños se diviertan con o sin ayuda de los adultos, ya que su manual de montaje destaca lo fácil de su construcción. Lo encontrarás en ToyPlanet a 64,99 euros y en donDino a 59,99 euros. 24% de descuento. Ahorra 14,96 euros.

- Libro Where’s Wally? The Totally Essential Travel Collection. Un clásico que no podía faltar en una ocasión como ésta es Wally, el famoso personaje de Martin Handford que siempre está perdido en diferentes parajes del mundo. Esta edición, en forma de viaje, es una conmemoración de su 30 aniversario e incluye los 7 libros que se han publicado hasta la fecha, desde 1987 hasta 2009. Está compuesto por un total de 172 páginas e incluye, además, 6 postales a todo color. Se trata de la versión inglesa, lo cual no afecta a la búsqueda del personaje principal y contribuye a que los pequeños mejoren su aprendizaje del idioma. Frente a su precio mínimo histórico en Amazon, lo encontrarás sobre los 13 euros en IberLibro o BuscaLibre. 51% de descuento. Ahorra 6,48 euros.

- Juego científico Tecnonova. El encierro no está reñido con el entretenimiento ni con el aprendizaje. Este juego Tecnonova incluye un total de 38 retos científicos que van aumentando de dificultad a medida que van avanzando de forma progresiva. Gracias a él, niños y niñas de 8 años en adelante podrán aprender y entender mejor cómo funcionan los circuitos electrónicos. Debiendo encender luces LED o haciendo sonar la música entre otras cosas, pondrá a prueba su ingenio y contribuirá a agilizar la coordinación ojo-mano y su capacidad de razonamiento. El precio que brinda El Corte Inglés supone una gran oportunidad para hacerse con él, ya que en tiendas como Carrefour, Toys R Us o Mundo Hobby oscila entre 54 y 74 euros. 70% de descuento. Ahorra 41,96 euros.

