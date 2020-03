En esta época no se puede decir nada, ya que puedes herir los sentimientos de alguien, tanto es así que se han hecho leyes que se aplicarán si la víctima se ha sentido ofendida. Estas personas son tan narcisistas que creen que tú tienes que cambiar para no ofenderlos. Lo más preocupante es que la sociedad les aplaude y les da las gracias a los ofendidos por profesión, los cuales no hacen más que censurar cualquier discurso que se desvíe de lo que consideran “correcto”.

Pedro de Luna Huerta. Valencia

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.