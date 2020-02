Imagina que eres un niño de frontera entre dos países desiguales. Tu campo de juegos, el río que los separa, que en algunos tramos está seco, moviéndote entre sus rampas. Imagina que uno de los retos con tus amigos es tocar la alambrada fronteriza del otro y regresar a tu país después de correr por la tierra de nadie. Imagina que tienes 15 años y toda la vida por delante. Mientras ríes dichoso con la espalda hacia la riqueza y la mirada hacia tu origen humilde cuyo terreno ya pisas, te percatas de un ruido inesperado y todo se apaga y se acaba. Un agente fronterizo, harto de tus juegos, decide dispararte desde lejos, desde el otro lado. El más alto tribunal del país del agente decide que los padres no pueden iniciar una acción judicial sin autorización del Congreso. Los padres no pueden pedir responsabilidades ni compensación. Indefensión total. El Gobierno de la víctima se pregunta retóricamente cuál sería la reacción del país poderoso si los papeles se cambiaran. Ya no imaginen. Es una realidad. Los países son México y Estados Unidos.

Luis Peraza Parga. Texas (EE UU)

