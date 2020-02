El origen del enfrentamiento entre Mel C y Victoria Beckham fue una pelea borrachas

Mel C, la Spice Girl deportista, ha revelado que una pelea borracha con Victoria Beckham condujo a su larga enemistad, a una depresión y a trastornos alimenticios. La artista ha explicado que después de que los gerentes del grupo amenazaran con despedirla por el incidente en los Brit Awards en 1997, en el que protagonizó una fuerte discusión con la ahora empresaria de moda Victoria Beckham, ella comenzó a ser "mucho más dura conmigo misma", lo que le costó un problema para su salud mental.

Melanie Chisholm ha realizado estas declaraciones a Desert Island Discs de Radio 4. "Hubo una pequeña pelea entre Victoria y yo. Le pedí que se fuera. Me dijeron que si ese comportamiento volvía a ocurrir, entonces sería yo la que iba fuera", ha contado. "Pensar que podría haber arruinado eso y perderlo todo... comencé a ser muy, muy dura conmigo misma. Creo que ahí es donde surgieron algunos de mis problemas. No podía permitirme relajarme porque si lo hacia podría arruinarlo todo", ha añadido.

El incidente ocurrió cuando actuaban como invitadas a los premios Brit de 1997, unos meses después de que el grupo lanzara su primer single Wannabe, que se convirtió en un gran éxito.

Mel C admite que trató de ocultar sus trastornos alimenticios y recuerda el "alivio" que sintió cuando le diagnosticaron depresión. "Creo que mi cuerpo realmente se hizo cargo de mi mente", dijo. "Pasé de ser anoréxica a tener un trastorno por atracón. Fue entonces cuando fui a mi médico de cabecera y me diagnosticaron depresión. Me quité un peso de mis hombros. Fue un gran alivio porque pensé: 'Oh, Dios mío, hay un nombre para lo que me pasa y me pueden ayudar".

La cantante, que posteriormente disfrutó del éxito como solista y estrella de teatro musical, ahora cree que debería haber abandonado la banda antes de su eventual desaparición en 2000. "Me quedé un poco más de lo que quería. Mucho de eso fue porque estaba muy mal. Estaba luchando por estar en compañía de las chicas. Sabía que me tenía que ir porque tenía que recuperarme''.

Ahora, su tiempo se reparte entre su hija de 10 años y su propio sello discográfico Red Girl y ha vendido más de diez millones de ejemplares en solitario. En 2012 interpretó a María Magdalena en el musical Jesucristo Superstar, en el West End londinense. Tras poner fin a la gira del reencuentro de las Spice Girls el pasado verano, Mel C tiene previsto actuar en Maspalomas en concreto en San Bartolomé de Tirajana. La intérprete estará acompañada por el grupo Sink The Pink, conformado por cinco drag queens, y actuarán el día 15 de mayo en el escenario del Orgullo sureño, tras haber ampliado su gira internacional para pasar por Maspalomas. Esa tourneé les ha llevado por las principales fiestas del Orgullo de todo el planeta, desde Chile y Brasil a Estados Unidos, Alemania o Suecia, entre otros muchos países. De hecho, este fue uno de los espectáculos que encabezaron el World Pride desde Times Square, en Nueva York, el año pasado.