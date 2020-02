Andamos por las calles de Madrid y en un momento dado nos paramos y escuchamos a esos cantantes callejeros que tanto alegran nuestros paseos por la capital. Deberíamos preocuparnos y apenarnos a la vez, ya que esa música está en uno de los puntos de mira de nuestro querido Ayuntamiento. No se dan cuenta, no nos damos cuenta, de que la calle sin música es solo calle, un paseo plagado de gente cuya única función es conectar un sitio con otro. La música de la calle es emblema de la ciudad, otorga un ambiente festivo y alegre, un ambiente que nos anima a salir a dar un paseo. Es la calle la que necesita la música, no la música la que requiere de la calle para sobrevivir. Porque la calle no es calle sin música y la música no es música sin calle.

Lucas Sánchez García. Madrid

