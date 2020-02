Todo es líquido y muros. La sociedad y las fronteras. Todo se resume en hacer imposible que los pobres tengan esperanzas. Demagogia dirán algunos. Hacer intercambios comerciales con el país vecino del sur es magnífico. Favorecer a los ricos de allí nos viene bien para que colaboren con nuestro objetivo. No deben llegar más pobres. Muros. Pero eso sí, que vengan todos los ricos que quieran venir. No importa cómo lo han conseguido. Ser rico, digo. No ponemos objeciones al dinero.

José Rivas Sánchez. Almería

