C. Tangana ya tiene las zapatillas más esperadas del año (y hoy pueden ser tuyas)

Hay una forma infalible para saber si a un hombre le gusta la moda: observando sus zapatillas. Porque las sneakers se han convertido en el objeto de deseo de la moda y los motivos para comprender el boom son muchos: sirven para expresar nuestra personalidad, son un auténtico símbolo de identidad y, lo más importante, en un mundo tan frenético como en el que vivimos, es el calzado más cómodo que tenemos.

Energía, movimiento, estética, funcionalidad... estos valores conforman precisamente el ADN de la revolucionaria Zig Kinetica, la nueva zapatilla de Reebok llamada a ser un icono. De aspecto rupturista y una silueta que no se asemeja a ninguna otra, el secreto de este nuevo modelo de alto rendimiento está en la pisada. Gracias a la innovadora tecnología de su suela, canaliza y devuelve la energía cinética a cada paso, empujándonos siempre hacia delante.

El luchador Conor McGregor pone rostro a la nueva zapatilla de Reebok, porque nadie mejor que él encarna la energía y la desinhibición que emana la Zig Kinetica. Foto: Reebok

Bajo el lema Sport the unexpected, Reebok quiere rendir homenaje a todas aquellas personas que no tienen miedo a asumir riesgos y marcas su propias pautas. Por eso no es de extrañar que C. Tangana se haya convertido también en el embajador del lanzamiento de la Zig Kinetica en España. El artista madrileño, que ha compartido hoy también su nuevo tema Nada con la compositora Lauren Jauregui, ha sido uno de los jugadores esenciales de la escena trap nacional, reescribiendo las normas del género, para trascender sus propios límites y saltar del panorama urbano al mundo mainstream. Su trabajo más complejo, Ídolo, es un manifiesto del nuevo pop que ha redefinido por completo las reglas de la industria musical.

Reebok ha hecho lo mismo con este modelo: romper con lo establecido para crear una zapatilla que transita entre los límites de lo deportivo y la pasarela. Porque a simple vista, las Zig Kinetica son pura tendencia: una suela contundente y futurista, en una gama cromática atrevida que invita a soñar con otros universos. En detalle, es un ejemplo de revolución tecnológica: malla transpirable, diseño sin costuras y un novedoso sistema de amortiguación que demuestra que la comodidad no está reñida con la estética.

"Me encantan: su agarre, su estabilidad... puedo sentir la conexión desde la suela hasta el material", confirma Conor McGregor, el embajador estadounidense de la Zig Kinetica. Porque la estrella de las artes marciales mixtas, que este año ha vuelto a subirse al octágono de la UFC, no solo personifica como nadie la fuerza de las zapatillas. El irlandés, quizá el icono de estilo más arriesgado del momento, encarna la unión entre ambos mundos: el del deporte más estricto y la moda más libre.

Anatomía de un nuevo icono La revolucionaria suela de retorno de energía de las nuevas Zig Kinetica se compone de tres partes: la espuma ligera Floatride Fuel, que proporciona un extra de amortiguación, la suela inovadora Zig Energy Brands, con la capacidad de contraerse y expandirse como un resorte, proporcionando un impulso adicional en la pisada, y la Zig Energy Shell, que canaliza la potencia de la pisada y le confiere ese perfil insólito y futurista. En otras palabras, ha nacido para hacer historia.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.