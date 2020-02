El momento en el que un hombre le lanza a un ladrón un carrito de la compra. En vídeo, la secuencia completa. Atlas

Las cámaras de seguridad del aparcamiento de un centro comercial en Georgia (Estados Unidos) han grabado el momento en el que un hombre lanzaba su carro de la compra contra un presunto ladrón que estaba huyendo de la policía esta semana. Según medios estadounidenses, el delincuente, que no sufrió ningún daño, ha sido acusado de robo y obstrucción a la justicia. La policía de la localidad ha aprovechado la ocasión para advertir a los vecinos de que no se tomen la justicia por su mano: “No hagan nada con lo que no se sientan cómodos o que les pongan a ustedes o a otras personas en peligro”.