Isatu, 15 años: “No quiero que mi hija pase por lo mismo que yo”

Isatu, de 15 años, fue sometida a la mutilación genital femenina a los 10 años y cuando sus padres murieron en 2015 a causa de un brote de ébola, su tía la obligó a convertirse en una 'sowei' o `mutiladora´. Isatu fue obligada a casarse a los trece años, y, muy poco tiempo después, tuvo una hija. Sin embargo, ha sabido sobreponerse a las dificultades de la vida y ahora es una activista juvenil decidida a erradicar definitivamente la ablación en Sierra Leona. “Hablar sobre ello no es fácil. Me he encontrado con reacciones muy negativas por parte de personas que están a favor de que esta práctica continúe. Algunos de los comentarios que recibimos son muy agresivos. Aun así, intento que no me influyan porque sé que lo que estoy haciendo es lo correcto”, explica.