La hija de Bill y Melinda Gates anuncia su compromiso

A sus 23 años, Jennifer Gates, la hija mayor del matrimonio formado por Bill y Melinda Gates, se casa. La joven, graduada en Stanford, estudiante de Medicina y jinete, se ha comprometido por sorpresa con el también saltador a caballo Nayel Nassar, de 28 años. "Eres uno entre un millón", escribía ella en su perfil de Instagram, con más de 200.000 seguidores, el miércoles por la noche. "Caí rendida el pasado fin de semana, cuando me sorprendiste en el lugar más significativo de una de nuestras muchas pasiones compartidas", explicaba la joven con una foto de ambos en un paraje nevado, vestidos con ropa de esquí y rodeados de cascos y bastones para practicar ese deporte.

"No puedo esperar a pasar el resto de nuestras vidas aprendiendo, creciendo, riendo y amando juntos. Sí, un millón de veces", acababa su mensaje, junto a un icono de un anillo de diamantes.

Por su parte, Nassar también ha colgado un par de fotografías de la pareja con un texto en el que se lee: "¡Dijo que sí! Me siento el hombre más afortunado y feliz del mundo. Jenn, eres todo lo que podría haber imaginado y mucho más. No puedo esperar a seguir creciendo juntos en este viaje llamado vida, y ya no me puedo imaginar la mía sin la tuya. Te quiero más de lo que puedes imaginar y te agradezco que hagas que cada día sea como un sueño para mí. ¡De aquí a la eternidad!"

Nassar y Gates llevan saliendo juntos alrededor de cuatro años. Él, cinco años mayor que ella, es de origen egipcio y fue criado en Kuwait. También estudió en la Universidad de Stanford, donde tiene una licenciatura en Administración y Economía, pero se dedica sobre todo a los saltos hípicos. Jennifer es la mayor de los tres hijos del matrimonio Gates, que cumplieron 26 años de casados el 1 de enero y tienen otro hijo, Rory, de 20 años, y una chica más, Phoebe, de 17.

A diferencia de sus discretos padres, Jennifer da más pistas acerca de su vida, sus viajes y sus aficiones. Lo hace sobre todo a través de su perfil de Instagram, donde a menudo se la ve en competiciones hípicas, pero también esquiando, de vacaciones por todo el mundo, mostrando sus libros favoritos, con sus padres y hermanos o, muy frecuentemente, con su novio y ahora prometido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Gates (@jenniferkgates) el 17 Jun, 2018 a las 8:54 PDT

Con una fortuna de 100.000 millones de euros, Bill Gates es la segunda persona más rica del mundo (solo superado por Jeff Bezos, fundador de Amazon, con 105.000 millones). A lo largo de su vida los Gates han querido que su fortuna cambie el mundo, creando la Fundación Bill y Melinda Gates, a la que han donado ya más de 36.000 millones de euros con los que buscan paliar la desigualdad global y encontrar soluciones para cuestiones como la pobreza o el cambio climático. Como ha contado la propia Melinda en su libro, el matrimonio ha tratado de criar a sus hijos en la igualdad y la unión familiar, y su herencia será de 10 millones de euros, una cifra nada desdeñable pero mínima con respecto a la fortuna familiar.